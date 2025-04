Une bonne journée au bord du lac à Genève alors que ça taffe dans d'autres cantons? Comment est-ce possible? Image: KEYSTONE

Pourquoi Vaud et Neuchâtel se font arnaquer avec les jours fériés

Vous vous demandez pourquoi votre cousin qui habite dans un autre canton n'a pas congé demain, jeudi 1er Mai? Les jours fériés ou chômés en Suisse, ça part un peu dans tous les sens. On fait le point en détail et avec les éclairages d'un historien.

Ce jeudi, c'est le 1er Mai, la fête du Travail. Vous avez congé? C'est un jour demi-chômé et votre employeur vous a laissé partir à midi? En fonction de la réponse que vous me donnerez, je serai capable de deviner dans quel canton vous travaillez. Par exemple, je bosse dans le canton de Vaud et je dois travailler (alors que c'est mon anniversaire 🥺).

Mais comment ça se fait que le 1er Mai soit férié dans certains cantons, comme à Neuchâtel et dans le Jura, mais pas pour Vaud ou Genève, par exemple? Et pourquoi certains cantons ont plus de jours fériés que d'autres? Allez, suivez le guide.

Au nom du fédéralisme

Pour éclairer nos recherches, nous sommes allés poser quelques questions à Laurent Tissot, historien des loisirs, des transports et du tourisme en Suisse. Très vite, le professeur émérite de l'Université de Neuchâtel pointe la question du fédéralisme.

«C'est une approche qui vient du bas, à l'opposé de ce qui se fait en France, par exemple, où tout est centralisé et décidé du haut. Le fédéralisme, c'est le cœur de l'histoire de la Suisse moderne!»

Les sensibilités religieuses expliquent les différents congés et à la création de la Confédération en 1848, elles ont été respectées. «En fait, les jours fériés ne sont pas censés être uniformisés. Cela fait partie de l'identité et des traditions cantonales», note Laurent Tissot.

D'un canton à l'autre, tout change

Revenons à nos moutons. Voyons tout d'abord le nombre de jours fériés et chômés par cantons:

L'ensemble des cantons suisses ne s'entendent sur les jours fériés que dans quatre cas:

Nouvel-an

L'Ascension

La Fête nationale

Noël

Tous les cantons ont congé le 1ᵉʳ janvier, histoire de se reposer un peu du réveillon. Six cantons ont aussi congé le 2 janvier, pour la plupart francophones, dont Berne, Vaud, Neuchâtel (si le 1er tombe un dimanche) et Jura. La situation est la même à Noël: certains cantons ont congé le 26, sur la même logique, soit 17 sur les 26, ainsi que cinq cantons chômés. Les cantons qui travaillent le 26 sont tous romands: Genève, Jura, Vaud et Valais. Pour Neuchâtel, cela dépend si le 25 tombe un dimanche, si oui, c'est congé.

Et le 1er mai alors, fête du travail? Eh bien, il ne s'agit d'un jour férié que dans sept cantons. Plus de la moitié dans l'arc jurassien, soit les deux cantons bâlois, le Jura, et Neuchâtel. «Il ne faut pas oublier que la fête du Travail porte une forte revendication politique et syndicale», note Laurent Tissot. «Il a donc un côté idéologique et clivant, car il représente la victoire du mouvement ouvrier sur le patronat.» A l'image de Fribourg et du Valais, peu industrialisés au 19e siècle, où il est demi-chômé. «Cela permet aux patrons qui le veulent bien de l'octroyer, sans leur forcer la main.»

Les fêtes religieuses

Les fêtes religieuses expliquent la majeure partie des différences. Les régions catholiques disposent généralement de quelques fêtes de plus, notamment la Fête-Dieu (en juin) et la Toussaint (en novembre). Mais tout n'est pas toujours noir et blanc. Pâques est un bon exemple de cette gabegie. Deux jours fériés importants existent: le Vendredi-Saint (la cruxifiction du Christ) et le lundi de Pâques (qui suit sa résurrection). Mais aucun canton ou presque n'a congé ou chômé en même temps!

Certains cantons ont congé le Vendredi-Saint et le lundi de Pâques, d'autres uniquement le vendredi, comme Fribourg et Neuchâtel, avec le lundi chômé (une habitude que l'on retrouve aussi dans les cantons catholiques de Suisse centrale). En Valais, dont la réputation de canton catholique reste intacte, les deux jours ne sont pas fériés, mais chômés.

«C'est assez surprenant», relève Laurent Tissot. Il note cependant que les célébrations religieuses de Pâques restent importantes en Valais. Car si dans l'usage, un jour chômé est traditionnellement transformé en congé, il devient de facto un jour férié. Quant au Tessin, c'est le seul canton de Suisse à avoir congé le lundi et à travailler dans tous les cas le vendredi de Pâques.

Quelques spécificités par cantons

A Berne, le 24 décembre et le 31 décembre sont tous deux demi-fériés.

Fribourg: dans ce canton emblématique du catholicisme se trouvent des communes protestantes, principalement dans le district du Lac, autour de Morat. Les deux disposent de neuf jours fériés, mais la partie catholique compte quatre jours chômés en plus. Le canton fête la Vierge Marie avec l'Immaculée conception, le 8 décembre, qui a lieu durant la période de l'Avent.

«Toutes ces différences entre cantons montrent la richesse et la diversité de la Suisse fédérale» Laurent Tissot, historien

Genève: le canton du bout du lac compte deux jours fériés qui célèbrent son histoire: le Jeûne genevois, début septembre et la Restauration de la République, le 31 décembre, qui célèbre le départ des troupes napoléoniennes en 1813.

le canton du bout du lac compte deux jours fériés qui célèbrent son histoire: le Jeûne genevois, début septembre et la Restauration de la République, le 31 décembre, qui célèbre le départ des troupes napoléoniennes en 1813. Jura: avec ses treize jours fériés, il s'agit du canton romand qui dispose du plus de jours fériés, dépassé au niveau national par Uri et ses quinze jours. C'est bien simple: il célèbre toutes les fêtes religieuses. Mais aussi la commémoration du Plébiscite, le 23 juin, soit le jour qui a vu la votation pour l'indépendance du canton, en 1974. Le canton précise également en toutes lettres sur son site que le lundi de la Saint-Martin n'est pas férié.

«A sa création en 1974, le Jura voulait montrer qu'il était moderne, socialement comme politiquement» Laurent Tissot, historien

Un canton catholique mais aussi de gauche, voilà ce qui semble être la bonne recette pour disposer de plein de jours fériés.

Neuchâtel: l'Instauration de la République de Neuchâtel est fêtée le 1er mars, lorsque le canton s'est émancipé de la tutelle prussienne, en 1848. Le canton fait aussi usage de compensation. Si le 1ᵉʳ janvier ou Noël tombent un dimanche, le jour férié est décalé au jour suivant, soit le 2 ou le 26. Il s'agit donc techniquement du canton qui a le moins de jours fériés en Suisse, avec sept jours.

Valais: malgré sa réputation de canton catholique et conservateur, la République du Valais est le seul canton du pays à n'avoir officiellement congé ni le Vendredi-Saint, ni le lundi de Pâques. Il fête toutefois la Saint-Joseph, le 19 mars et l'Assomption. Il s'agit du seul canton romand à la fêter (avec quatre cantons de Suisse centrale).

Vaud: il s'agit du seul canton suisse à avoir obligatoirement congé le jour du Jeûne fédéral, peu après la mi-septembre.

«Dans les cantons protestants au 19e siècle, le jeûne est un jour de méditation dédié à la réflexion sur l'Etat fédéral» Laurent Tissot, historien

Jours fériés et jours chômés

Les jours chômés sont considérés comme des jours de travail lors desquels l'employeur est incité à donner congé à ses employés. Rien ne l'y oblige cependant, à la différence des jours fériés.

Berne, Genève, le Jura et Vaud ne disposent pas de jours chômés, remplacés directement par des fériés. C'est aussi le cas pour les communes réformées du canton de Fribourg.