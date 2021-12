© FOUR PAWS

5 conseils pour prendre soin de ton chien en hiver

Neige, sel de déneigement, gravier… Autant d’éléments qui peuvent irriter les pattes ou l’estomac de ton chien. Aide-le à traverser la saison hivernale en bonne santé grâce à ces quelques conseils.

livie kundert / quatre pattes

Les pattes de Médor sont sensibles

L'hiver est la cause de nombreux désagréments pour les pattes de ton chien. Le sel et les graviers en sont en grande partie responsables. Ces deux matières agressent leurs pattes et provoquent de l’inconfort, des douleurs et même des infections si tu n’es pas vigilant.

Lors de la promenade, les pattes de ton loulou sont constamment en contact avec le sel et les graviers. Le sel peut alors se glisser entre les orteils et irriter sa peau sensible. Selon la quantité de sel qui s’infiltre, celui-ci peut aussi pénétrer dans les coussinets et provoquer une irritation. Le mélange de sel de déneigement, de gravier et éventuellement de croûtes de glace peut alors blesser ses pattes !

Lorsque cela se produit, la promenade avec ton chien devient difficile. Il peut commencer à boitiller, à lever les pattes et à refuser d’avancer. Une fois de retour à la maison, Médor lèche sa patte, ce qui irrite encore plus les endroits déjà douloureux, à tel point qu'une inflammation peut se développer et, dans le pire des cas, un eczéma. Tout autre contact avec le sol salé devient alors une torture.

Comment l’aider ?

Dès que ton loulou montre des signes d’inconfort, il faut quitter l’endroit où tu es et retourner au chaud et au sec, afin de tranquillement lui nettoyer les pattes avec de l’eau tiède. Pour le retour, évite les chemins avec du sel ou du gravier pour ne pas aggraver sa douleur.

Applique une crème protectrice sur les pattes et sur les coussinets de ton chien avant d'aller faire une promenade. Cela lui permettra de garder une peau souple et de la protéger contre les fissures. Toutefois, les produits contenant de l'huile essentielle d'arbre à thé (tea tree) doivent être évités, car ils peuvent être toxiques.

Les poils qui sont longs et dépassent doivent être soigneusement raccourcis pour éviter la formation de morceaux de glace entre les coussinets des pattes et les orteils.

Les routes couvertes de substances abrasives devraient, si possible, être évitées.

Après chaque promenade, nettoie les pattes avec de l’eau tiède et sèche-les bien.

Achète-lui des pantoufles pour chien. Si ton chien est souvent blessé, qu’il est jeune, âgé ou ne possède pas de sous-poil comme les pitbulls, les danois ou les lévriers, un tel achat peut être très utile !

Attention à la gastrite des neiges

Ton chien aime certainement jouer dans la neige et en mange parfois de petites quantités. Ceci peut cependant mener à une douloureuse gastrite (inflammation aigüe de la muqueuse gastrique) si ton chien a un estomac sensible, qu’il en consomme trop ou si la neige contient du sel de déneigement. Non seulement le froid, mais aussi la pollution irritent les muqueuses gastriques. Selon la quantité ingérée, l’irritation peut causer une inflammation, dont les premiers symptômes sont des vomissements et de la diarrhée. D’autres signes d’inflammation incluent une soif accrue, des douleurs d’estomac et même du sang dans le vomi et dans les selles. Si l’un de ces symptômes se manifeste, il faut consulter un vétérinaire.

MESURES PREVENTIVES

Pour empêcher ton chien de manger de la neige, tu peux mettre en place des mesures préventives:

Garde ton chien en laisse,

Ne lui jette pas de boule de neige,

Mets-lui une muselière s’il mange une grande quantité de neige.

Je te souhaite un bel hiver avec ton compagnon! En prenant bien soin de lui, vous passerez tous les deux de beaux moments lors de ces prochains mois.