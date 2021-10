Un chat peut vivre jusqu'à 17 ans © QUATRE PATTES

pile-poil

Il est dément, mon chat!

Sept symptômes de démence chez ton animal.

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux.

Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet:

Nos animaux de compagnie atteignent un âge de plus en plus avancé. Malheureusement, plus ils vieillissent, plus ils risquent de développer un dysfonctionnement cognitif. Ce déclin lié à l'âge affecte la mémoire, la capacité d'apprentissage, la compréhension et l'attention. Il est plus perceptible chez le chien que chez le chat, qui est en général plus indépendant.

Vivre avec un animal âgé a ses avantages : ton compagnon passe plus de temps à dormir, il est plus calme et son éducation est terminée. Mais il arrive que son comportement change avec le temps et entraîne de nouveaux défis dans la vie quotidienne.

Voici 7 symptômes:

une altération de l'apprentissage et de la mémoire: ton chien ne reconnaît plus les commandes de base; une perte de l'apprentissage de la propreté, pas besoin de te faire un dessin; un changement de comportement, il n'est plus le même: il montre plus d’intérêt envers les humains ou ses congénères, ou au contraire, tout l'indiffère;

une désorientation spatiale et temporelle : ton chien attend derrière la mauvaise porte; un changements des habitudes de sommeil et réveil nocturne: ton chat miaule la nuit en errant sans but dans la maison; une agitation ou nervosité : peur nouvelle de la séparation; une modification de l'appétit: incroyable mais vrai, Tyson ne se jette plus sur le lave-vaisselle pour lécher les restes.



Les chiens agés font des compagnons fantastiques!

© FOUR PAWS | Nika Mokos

Attention ! La douleur peut également être à l'origine de changements de comportement. Il est difficile de diagnostiquer la démence avec certitude, alors demande à ton vétérinaire de contrôler les autres causes possibles. Une fois le diagnostic posé, tu dois veiller à respecter strictement les routines quotidiennes et à maintenir un environnement constant et sûr pour ton animal.



Malheureusement, la démence ne peut être guérie. Mais tu peux prendre certaines mesures préventives pour éviter que la situation ne s'aggrave. Une alimentation contenant des antioxydants et un quotidien varié avec de l'activité, des contacts avec des congénères et une éducation positive adaptée peuvent prévenir la maladie.

«La démence ne peut être guérie mais tu peux éviter qu'elle ne s'aggrave»

En dernier lieu, si les conditions s'aggravent, réduits les changements et les stimulations au minimum et fournis à ton fidèle compagnon un environnement cohérent où il pourra se sentir en sécurité.