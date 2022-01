© VIER PFOTEN | Christopher Koch

pile-poil

Donner du lait à son chat. Une fausse bonne idée?

Oublie les jolies images de chats devant un bol de lait! Les chats adultes sont intolérants au lactose, contenu dans le lait de vache. S’ils en consomment, bonjour les problèmes gastro-intestinaux!

livie kundert / quatre pattes

Les jeunes chats encore allaités par leur mère produisent une enzyme, la lactase, qui leur permet de décomposer le lactose, précieuse source d'énergie. Une fois sevrés, ils n'ont plus besoin de produire cette enzyme, car ils n'ont plus besoin de lait. Par conséquent, les chats adultes rencontrent des problèmes de santé lorsqu'ils consomment des produits laitiers.

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux.

Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet:

Il s'agit d'un contenu non payant. Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch Il s'agit d'un contenu non payant.

C'est quoi l'intolérance au lactose?

Le sucre du lait (lactose) est scindé en galactose et glucose afin d'entrer dans la circulation sanguine via la membrane muqueuse de l'intestin grêle. L'enzyme lactase est responsable de ce processus. Un chat adulte produit peu – ou pas – de lactose car sa nourriture n'est plus à base de lait mais de viande. Cela signifie qu'il est intolérant au lactose. Si un chat adulte consomme du lait ou des produits laitiers, le lactose ne se décompose pas et ne pénètre pas dans la circulation sanguine dans l'intestin grêle, mais reste intact dans le gros intestin. Là, il est colonisé par des bactéries, provoquant des gaz douloureux, des flatulences, des crampes, des douleurs abdominales, des vomissements et de la diarrhée, généralement entre huit et douze heures après ingestion.

L'eau reste la meilleure boisson pour les chats. © VIER PFOTEN

Au secours mon chat a dévoré un reste de raclette et est malade!

Ton chat doit être emmené chez un vétérinaire. Selon l'étendue de son mal-être, notamment en cas de diarrhée, il est peut-être déshydraté et aura besoin d’une perfusion. Il est ensuite impératif de retirer immédiatement les produits laitiers de son alimentation.

Le lait sans lactose, une bonne alternative?

Oui et non, les variantes sans lactose peuvent être de meilleures alternatives. Mais même ces produits doivent être proposés avec prudence, car ils peuvent encore contenir une infime quantité de lactose, selon les réglementations en matière d'étiquetage.

La meilleure boisson? L’eau.

Le meilleur liquide à donner aux chats est l'eau plate. Elle n'est pas seulement saine, mais vitale! N'oublie pas de la renouveler quotidiennement.