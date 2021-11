©jonicartoon - stock.adobe.com

Les animaux ne sont pas des cadeaux (de Noël)

C’est bientôt Noël ! Il va falloir trouver le cadeau parfait pour tous les enfants de notre proche entourage, neveux et filleuls compris. Tu connais bien sûr leur rêve de toujours: un chiot sous le sapin. La tentation est grande de leur trouver un compagnon à quatre pattes. Pourtant, il va falloir rester ferme: un chien, un chat, un cochon d'Inde ou tout autre animal ne doit pas être offert comme cadeau.

Les enfants n’ont pas conscience de tout ce qu'implique la détention d'un animal et de la responsabilité qu’elle représente. Les intentions sont bonnes et grandir avec un animal est certainement une belle expérience : l’amour que les enfants portent aux animaux est fantastique. Bien sûr, ils promettent de s’en occuper : ils nettoieront la caisse du chat et promèneront le chien. Néanmoins, les enfants ne peuvent assumer l'entière responsabilité des soins et du bien-être d’un animal de compagnie.

Un animal n'est pas un objet

Un chien, un chat ou un hamster sont des créatures vivantes et sensibles qui ont des besoins spécifiques. Un nouveau propriétaire doit pouvoir y répondre tout au long de la vie de l'animal. Or un chien peut vivre jusqu'à 15 ans et un chat jusqu'à 20 ans. Il y a une grande chance que l’enfant ait quitté la maison avant que Pépette ait poussé son dernier soupir.

Pour rappel, les besoins d'un animal sont:

une alimentation équilibrée et adaptée

des activités physiques

un environnement stimulant et sécurisé

des visites régulières chez le vétérinaire

un engagement financier à vie

du temps pour la sociabilisation, l'entraînement et le jeu

En résumé, il faut être prêt à accepter de changer son mode de vie.

Pose-toi les bonnes questions

Avant de prendre la décision, je te conseille de faire le point en toute objectivité:

Y a-t-il une place dans la famille pour un animal de compagnie ?

Les enfants sont-ils assez grands pour s'en occuper correctement ?

Qui va en prendre soin pendant les vacances ?

Pourra-t-on assumer les dépenses liées à son entretien ?

A-t-on suffisamment de temps ?

«Quiconque offre un animal offre une vie et, avec elle, de nombreuses responsabilités et obligations.»

En réfléchissant attentivement à ces questions, tu éviteras qu'un présent bien intentionné ne devienne un cadeau empoisonné. Car si la situation tourne au vinaigre, le risque est que le/la propriétaire de l'animal se sente dépassé/e. Et que, dans le pire des cas, l'animal souffre de négligence et soit donné ou abandonné.

Quiconque offre un animal offre une vie et, avec elle, de nombreuses responsabilités et obligations. Si la décision est mûrement réfléchie, pourquoi ne pas prendre contact avec un refuge local après les fêtes? De nombreux animaux y attendront un nouveau foyer aimant.