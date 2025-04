Le combat de l'ex-détenu le plus célèbre de Suisse a duré 38 secondes

Voici ce dont on accuse le fondateur du forum de Davos

Depuis sa sortie de prison en novembre 2023, le Zurichois de 29 ans se consacre pleinement à la boxe. Et il voit déjà plus loin : le 17 mai prochain, à Bielefeld, il affrontera le rappeur allemand Sinan-G, lui aussi ancien détenu. (nim)

L'ex-détenu le plus célèbre de Suisse prépare son premier combat

S’il souhaite poursuivre sa carrière au niveau professionnel, celui que l'on surnomme l'ex-détenu le plus célèbre de Suisse devra d’abord obtenir une licence délivrée par Swiss Boxing, l’instance faîtière nationale. Comme l’a rappelé Fabian Guggenheim, président de la commission d’éthique de l’organisation, cela suppose de confirmer ses qualités lors de combats amateurs — un parcours encore compliqué par son passé judiciaire.

Interrogé par l’agence ATS, Keller, vêtu pour l’occasion d’un short aux couleurs de Zurich et du Cameroun, pays d’origine de sa mère, a confié: « Je dois boxer plus calmement, arrêter le ‘style de rue’.» Satisfait dans l’ensemble de sa performance, il estime néanmoins pouvoir faire mieux.

Un crochet du gauche porté à l’oreille a suffi à envoyer ce dernier dans les cordes. L’arbitre a entamé le compte et, après seulement 38 secondes de combat, a mis un terme à l'affrontement. Brian Keller signe ainsi une première victoire par K.-O. en amateur, dans une Axa-Arena de Winterthour loin d’avoir fait le plein de ses 2000 places. A peine le combat terminé, les spectateurs ont quitté les lieux.

Le combat n’avait pas encore commencé que Brian Keller faisait déjà parler de lui: l’ex-détenu a laissé public et adversaire patienter quinze minutes, sur ordre du médecin, le temps de refaire le bandage de sa main, trop serré au point de couper la circulation sanguine. Mais une fois sur le ring, tout est allé très vite: Keller a foncé sur son adversaire et enchaîné les coups contre le Français Claude Wilfried.

