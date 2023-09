On a testé l’Alfa Romeo Tonale PHEV Q4

... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.

115 litres de moins et 10 000 francs de plus

La batterie de 15,5 kWh (12 kWh utilisables) offre en théorie un roulage 100% électrique sur 69 km. En mode hybride, la gestion des énergies est réactive, n’hésitant pas à couper le moteur thermique dès que possible. L’idéal aurait aussi été de doter le Tonale PHEV d’un système de gestion de la récupération d’énergie sinon modulable, à tout le moins plus prononcé.

Mention spéciale aussi pour le ressenti à la pédale de frein, naturel et constant, plutôt rare sur les hybrides rechargeables. On regrettera par contre une direction toujours beaucoup trop assistée et avare en remontée d’informations. Au vu des capacités d’accélération de l’engin, cela devient un véritable handicap pour se sentir en totale confiance au volant.

Les réjouissances se confirment sur les tronçons plus tortueux. Le train avant est toujours accrocheur et la présence de l’amortissement piloté (sur la version «Veloce» essayée) transfigure le comportement du Tonale avec une belle maîtrise des mouvements de caisse et un confort de haut niveau. Malgré les 400 kg d’embonpoint, qui se font ressentir assez vite en conduite dynamique, l’agilité du Tonale PHEV est préservée.

Dès les premiers tours de roues, la cavalerie annoncée semble bien présente . Les deux moteurs travaillent de concert et offrent des démarrages et relances toniques, aidés en cela par une boîte de vitesses automatique douce et rapide. La puissance généreuse (122 ch) et le couple immédiat du moteur électrique parviennent à gommer les ruptures de charge du moteur thermique lors des changements de rapport. On a cette fois véritablement affaire à un SUV aux accents sportifs bien marqués.

C’est donc avec un scepticisme certain que nous prenons le volant de la version plug-in hybrid (PHEV) , le haut de gamme, promise plus sémillante par la marque. La fiche technique stipule certes une transmission intégrale Q4 grâce au moteur électrique positionné sur le train arrière et 280 ch/430 Nm cumulés attirants. Mais quelques lignes plus bas, nous notons également un poids à vide 400 kg plus élevé, à 2 tonnes. Rare sont les PHEV parvenant à gommer l’inertie de leur double mécanique sophistiquée… le Tonale PHEV y parviendra-t-il ?

Image: Alfa Romeo

