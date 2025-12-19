Une horrible chute a éclipsé le doublé suisse à Val Gardena

Juste avant que Marco Odermatt ne célèbre son 50e succès en Coupe du monde, jeudi devant son compatriote Franjo von Allmen, une lourde chute, celle de Fredrik Moeller, est venue jeter un froid sur Val Gardena.



Marco Odermatt a longtemps dû patienter avant de célébrer sa 50e victoire en Coupe du monde, ainsi qu'un nouveau doublé suisse aux côtés de Franjo von Allmen, jeudi à l'occasion de la descente raccourcie de Val Gardena.

Il faut dire que les interruptions ont été nombreuses, et que des dossards élevés, comme ceux de Nils Alphand (47) et Giovanni Franzoni (50), sont venus titiller en fin de course le Nidwaldien. Le Français s’est classé cinquième à 0"27, tandis que l’Italien a signé une probante huitième place sur cette Saslong réputée pour s'accélérer au fil de la journée.

Dossard 45, Fredrik Moeller a lui aussi mis Odermatt en alerte. Au deuxième intermédiaire, il allumait d'ailleurs du vert, à égalité avec le Suisse. Le souvenir de sa récente deuxième place en super-G à Beaver Creek laissait présager une fin de course serrée.

Malheureusement, Moeller n’a pas réussi à dompter les fameuses «bosses de chameau», sur lesquelles Stefan Eichberger s’était écrasé mardi lors de l’entraînement, victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque. Ce passage avait également été à l’origine de la chute de Stefan Babinsky, heureusement sans gravité, comme nous l’avions relaté.

Fredrik Moeller, lui, a eu moins de chance. Déséquilibré en arrière sur le deuxième saut, il est lourdement retombé sur le dos, avant de glisser sur la pente, immobile. Ses skis ont été catapultés à l'impact.

La chute de Fredrik Moeller ⬇️ Vidéo: extern / rest

Le spécialiste des disciplines de vitesse a d’abord tenté de se relever, rassurant temporairement ceux qui l’observaient depuis la raquette d’arrivée, à commencer par Odermatt. Mais il a finalement dû être évacué en traîneau, puis héliporté vers l’hôpital le plus proche.

Cette chute a provoqué une longue interruption, une de plus après celles causées par les conditions météorologiques. Les festivités en l'honneur de Marco Odermatt ont donc été repoussées et n'avaient aussi bien plus la même saveur. «Quand des collègues comme Frederik Möller chutent aussi lourdement, les émotions s’estompent», a confié «Odi» au Blick.

Plus tard dans la soirée, la Fédération norvégienne de ski a communiqué sur l'état de santé de son athlète, donnant des nouvelles rassurantes. «Il souffre de quelques contusions et a deux dents cassées, mais va bien compte tenu des circonstances. Il est suivi de près par le service médical de la Fédération et l'équipe de l'hôpital afin d'écarter toute blessure grave», a-t-elle indiqué. Cela tient presque du miracle.

(roc)