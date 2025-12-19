brouillard-1°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Une horrible chute a éclipsé le doublé suisse à Val Gardena

Une horrible chute a éclipsé le doublé suisse à Val Gardena

Juste avant que Marco Odermatt ne célèbre son 50e succès en Coupe du monde, jeudi devant son compatriote Franjo von Allmen, une lourde chute, celle de Fredrik Moeller, est venue jeter un froid sur Val Gardena.
19.12.2025, 09:0919.12.2025, 09:27

Marco Odermatt a longtemps dû patienter avant de célébrer sa 50e victoire en Coupe du monde, ainsi qu'un nouveau doublé suisse aux côtés de Franjo von Allmen, jeudi à l'occasion de la descente raccourcie de Val Gardena.

Il faut dire que les interruptions ont été nombreuses, et que des dossards élevés, comme ceux de Nils Alphand (47) et Giovanni Franzoni (50), sont venus titiller en fin de course le Nidwaldien. Le Français s’est classé cinquième à 0"27, tandis que l’Italien a signé une probante huitième place sur cette Saslong réputée pour s'accélérer au fil de la journée.

Odermatt franchit un cap symbolique en Coupe du monde

Dossard 45, Fredrik Moeller a lui aussi mis Odermatt en alerte. Au deuxième intermédiaire, il allumait d'ailleurs du vert, à égalité avec le Suisse. Le souvenir de sa récente deuxième place en super-G à Beaver Creek laissait présager une fin de course serrée.

Malheureusement, Moeller n’a pas réussi à dompter les fameuses «bosses de chameau», sur lesquelles Stefan Eichberger s’était écrasé mardi lors de l’entraînement, victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque. Ce passage avait également été à l’origine de la chute de Stefan Babinsky, heureusement sans gravité, comme nous l’avions relaté.

La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs

Fredrik Moeller, lui, a eu moins de chance. Déséquilibré en arrière sur le deuxième saut, il est lourdement retombé sur le dos, avant de glisser sur la pente, immobile. Ses skis ont été catapultés à l'impact.

La chute de Fredrik Moeller ⬇️

Vidéo: extern / rest

Le spécialiste des disciplines de vitesse a d’abord tenté de se relever, rassurant temporairement ceux qui l’observaient depuis la raquette d’arrivée, à commencer par Odermatt. Mais il a finalement dû être évacué en traîneau, puis héliporté vers l’hôpital le plus proche.

Cette chute a provoqué une longue interruption, une de plus après celles causées par les conditions météorologiques. Les festivités en l'honneur de Marco Odermatt ont donc été repoussées et n'avaient aussi bien plus la même saveur. «Quand des collègues comme Frederik Möller chutent aussi lourdement, les émotions s’estompent», a confié «Odi» au Blick.

Plus tard dans la soirée, la Fédération norvégienne de ski a communiqué sur l'état de santé de son athlète, donnant des nouvelles rassurantes. «Il souffre de quelques contusions et a deux dents cassées, mais va bien compte tenu des circonstances. Il est suivi de près par le service médical de la Fédération et l'équipe de l'hôpital afin d'écarter toute blessure grave», a-t-elle indiqué. Cela tient presque du miracle.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un club suisse perd son meilleur buteur pour 90 centimes
Le joueur de unihockey finlandais Jesper Silvonen (Wasa Saint-Gall) est suspendu jusqu’à la fin janvier à cause d'un pari sportif en apparence anodin.
À l’été 2023, Jesper Silvonen, alors âgé de 21 ans, quitte Wasa Saint-Gall pour rejoindre les Esport Oilers, l’un des cadors de la F-Liiga finlandaise. L’attaquant prometteur ambitionne alors de franchir un cap, de progresser au sein d’un club de premier plan et de se battre pour des titres. Mais au début de l’automne 2023, une décision aux conséquences inattendues va bouleverser son parcours.
L’article