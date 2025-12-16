Le système S-300 sert en réalité à la défense aérienne. Mais dans la guerre en Ukraine, les missiles sont souvent utilisés pour bombarder des cibles terrestres ennemies. Image: Maxim Shipenkov / epa / dpa

Avec ces nouveaux missiles, l'Ukraine s'enlève une épine du pied

Jusqu’ici, Kiev utilisait des stocks de missiles soviétiques pour ses systèmes S-300. Un fabricant ukrainien travaille désormais sur des missiles spécifiquement adaptés à ces lanceurs, avec l’objectif de prolonger l’usage des défenses existantes et de les connecter à des radars occidentaux.

Pour la première fois, l’Ukraine présente des missiles de sa propre conception compatibles avec les systèmes de défense aérienne soviétiques S-300 et S-400.

Elle franchit ainsi une étape importante dans l’adaptation et la modernisation de ses structures de défense existantes. Cela lui permet en effet de ne plus être dépendante des stocks de missiles soviétiques encore existants.

De nouveaux moyens de défense

Ces nouveaux engins doivent pouvoir fonctionner avec des systèmes radars occidentaux. C'est ce que révèle Denys Shtilerman, chef constructeur de l’entreprise ukrainienne Fire Point, à la BBC.

Selon lui, Fire Point a d’abord reproduit, à la demande de l’armée, des composants clés des missiles intercepteurs S-300 et S-400, notamment les modules de guidage. L’entreprise travaille désormais au développement de son propre moteur de fusée, dont la fabrication devrait être achevée début 2026. De premiers essais en conditions réalistes sont ensuite prévus.

Le cœur du projet réside dans la combinaison des nouveaux missiles avec un système radar européen. Ce couplage doit permettre de continuer à exploiter les positions de défense aérienne ukrainiennes existantes tout en bénéficiant d’une sensorique plus moderne.

D'autres projets d'armement sont prévus

Denys Shtilerman souligne toutefois que l’intégration complète n’est pas encore finalisée. A titre transitoire, le missile sera donc utilisé dans un rôle plus simple, non pas pour la défense aérienne, mais comme missile balistique à courte portée, moins coûteux.

Parallèlement, Fire Point travaille sur d’autres développements d’armement. L’entreprise a confirmé en septembre la mise au point d’une famille propre de missiles balistiques, baptisés FP-7 et FP-9. Ces programmes sont menés indépendamment de l’adaptation aux systèmes de défense aérienne existants. (t-online)

Traduit de l'allemand