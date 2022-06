Voilà pourquoi vous avez besoin d'un compte watson au plus tard maintenant

Hello, c'est nous, le média d'information fuchsia. A la fin de chaque article, nos lecteurs échangent des commentaires: ils se disputent, débattent, discutent, de manière plus ou moins constructive. Et malgré tout, ou précisément pour cette raison, ils forment la meilleure communauté d'information de Suisse. Merci.

Si vous voulez faire plus que lire, vous avez besoin d'un compte watson. Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton en bas à gauche. Il vous offre les avantages suivants:

✏️ Discutez.

Vous ne pouvez écrire des commentaires que si vous avez un compte watson.

🔔 Réagissez.

Vous serez informé si votre commentaire est pris en compte.



💜 Evaluez.

Distribuez des cœurs et des éclairs aux autres commentateurs.

🆕 Suivez.

Abonnez-vous à vos auteurs et thèmes préférés.



🔖 Archivez.

Enregistrez les articles pour pouvoir les retrouver à tout moment.



📊 Analysez.

Soyez informé sur votre coefficient cœur/éclair.



Et maintenant, c'est parti: rejoignez vous aussi l'équipe watson!

(red)