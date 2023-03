Emplois chez watson

Déclaration de confidentialité

En complément de notre déclaration de protection des données , nous tenons à préciser ce qui suit :Nous attachons une grande importance à la protection des droits de la personnalité des candidats, nous respectons les dispositions applicables en matière de protection des données et nous prenons les mesures nécessaires pour protéger tes données.Les responsables du traitement collectent et traitent les données à caractère personnel te concernant dans le but de mener à bien la procédure de candidature. Le traitement peut également être effectué par voie électronique. C'est notamment le cas lorsque tu nous envoies les documents de candidature correspondants par voie électronique, par exemple par e-mail.Si tu acceptes un poste chez nous sur la base de ta candidature, tes données personnelles seront enregistrées dans le but de gérer la relation d'emploi dans le respect des dispositions légales.En cas de décision négative, tes données seront encore conservées pendant 120 jours après la communication de la décision. Passé ce délai, tes documents de candidature seront supprimés, à moins que d'autres intérêts légitimes de notre part ne s'opposent à leur suppression. Un autre intérêt légitime dans ce sens est par exemple une obligation de preuve dans une procédure selon la loi générale sur l'égalité de traitement.Si nous voyons une possibilité de te proposer ultérieurement un poste correspondant à tes qualifications professionnelles, nous te demanderons par e-mail si nous pouvons intégrer tes données dans notre pool de talents. Si tu acceptes, tes données seront en principe conservées pendant 24 mois. Ensuite, elles seront supprimées par nos soins. Bien entendu, tu peux aussi demander la suppression de tes données dans le pool de talents plus tôt. Pour ce faire, tu peux prendre contact avec nous via jobs@watson.ch