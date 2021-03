Divertissement

Image: instagram bathandbarley

Parce que l’eau ça rouille, testez les spas à la bière

En Belgique (where else?), deux spas à bière ouvriront bientôt. En Suisse aussi, on peut houblonner son corps dans des bains de mousse.

Barboter dans un jacuzzi en bois rempli d'un mélange d'eau, de houblon, de levure et de bière blonde, le tout avec une mousse bien fraîche dans la main. N’est-ce pas la définition du paradis?



Merci mon Dieu, de tels endroits existent sur Terre et ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a dans les Balkans, en Allemagne et désormais à Bruxelles. Deux spas à bière, Good Beer Spa et Bath & Barley ouvriront prochainement, dès que le coronavirus arrêtera de nous gâcher la vie.



Cette information est dans toute la presse belge, car rappelons-le, la culture de la bière en Belgique est reconnue au patrimoine immatériel de l'Unesco.



Des vertus insoupçonnées

Le houblon, la levure et l'orge utilisés pour le brassage de la bière auraient des effets positifs sur le corps, comme l’expliquent les créateurs de Bath & Barley au site belge 7sur7. «Les enzymes actives et la levure de bière rendent votre peau et vos cheveux doux et souples, le houblon regorge d'antioxydants et nettoie vos pores et la chaleur du bain (environ 38 C°) procure un effet relaxant.»

Le client peut choisir le houblon de son scrub pour éliminer les cellules mortes. S'il est déshydraté, il peut aussi se servir une pinte grâce à un robinet situé à côté du bain.

Et en Suisse ?

Les spas à la bière n’existent pas encore dans notre beau pays mais il est possible de barboter dans une cuve à bière pleine de mousse à l'hôtel Hof & Post à Innertkirchen, une commune imprononçable (essayez chez vous, c'est impossible), qui se situe dans le canton de Berne. Il est recommandé de tremper une vingtaine de minutes dans ce jus d’orge. Puis, on s'enveloppe dans une serviette en lin avant de se reposer durant une demi-heure sur un lit de paille. C’est so pittoresque!

On peut également se faire masser à la bière à l'hôtel Eden à Rheinfelden, un autre bled suisse allemand, à une dizaine de minutes en train de Bâle. Il existe même des forfaits «Bier wellness» qui permettent de prolonger l’expérience en dégustant un repas à la brasserie Feldschlösschen... avec une bière, évidemment (ou plusieurs). Allez, santé!



Vidéo: watson

