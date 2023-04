La Montagne de «Game of Thrones» n'est pas aussi forte que dans la série

Vidéo: watson

La Montagne de «Game of Thrones» n'est pas aussi fort que dans la série

L'acteur et sportif islandais Afthor Björnsson, amateur de powerlifting, s'est méchamment froissé un muscle alors qu'il tentait de soulever un poids de plus de 200 kilos.

Plus de «Divertissement»

Il jouait le rôle de Ser Gregor Clegane dans la série Game of Thrones, plus communément appelé «La Montagne», féroce guerrier de Cersei Lannister. L'acteur islandais AfThor Björnsson (surnommé Thor), comme son personnage dans la série, aime soulever des trucs lourds.

Les deux hommes se différencient tout de même sur un point: dans la vraie vie, à défaut d'éclater la tête de ses rivaux, Thor Björnsson s'adonne au powerlifting, un sport plus classique, mais moins condamnable par la justice.

Ça ne l'a pas empêché d'avoir un douloureux accident, comme le démontre cette vidéo:

Vidéo: watson

Il voulait battre un record

Thor Björnsson, qui a remporté le concours World's Strongest Man en 2018 – et est ainsi devenu l'homme le plus fort du monde – veut désormais battre le record de powerlifting d'ici la fin de l'année. Pour rappel, ce sport se compose de trois disciplines: le soulevé de terre, le squat et le développé couché. Et c'est lors de cette dernière épreuve que l'accident s'est produit.

L'acteur de Game of Thrones aurait réussi à battre ce nouveau record personnel s'il avait réussi à soulever 252,5 kilos au développé-couché. Mais ce poids était trop élevé, même pour «La Montagne». Son muscle pectoral gauche a éclaté lors de l'essai – on peut d'ailleurs littéralement l'entendre dans la vidéo. Il est désormais en rééducation. (ag/lzo)

Géniale ou chiante? House of the Dragon a divisé la rédaction de watson