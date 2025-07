Katy Perry a dîné en toute détente avec Justin Trudeau. keystone/capture d'écran twitter

Katy Perry flirte avec l'ex-premier ministre «le plus sexy de la planète»

La chanteuse fraichement séparée d'Orlando Bloom a été vue en compagnie de Justin Trudeau, ancien premier ministre canadien.

Katy Perry sait mêler l'utile à l'agréable. Actuellement en tournée, la star donne ces derniers jours quelques concerts au Canada. Entre deux shows, elle s'est offert un dîner en tête-à-tête avec l'ancien Premier ministre canadien, Justin Trudeau, longtemps décrit comme le «gendre idéal» ou le «politicien le plus sexy» de la planète.

Ils ont été photographiés ensemble ce lundi 28 juillet dans un restaurant de Montréal et autant vous dire que l'endroit est très chic. Pas besoin d'y avoir été pour le savoir, il s'appelle: Le Violon. Avec un nom pareil, on imagine très bien une lumière tamisée, des serveurs en nœud papillon et des nappes blanches sur lesquelles il y a de petites lampes en velours qui subliment les yeux pétillants de nos deux tourtereaux.

Un témoin a partagé un scoop au site people TMZ:



«Ils ont siroté des cocktails et partagé plusieurs plats... dont un avec du homard» Si ça, c'est pas le début d'une belle histoire d'amour.

Autre information cruciale pour comprendre cette relation entre Katy Perry et Justin Trudeau: c'est l'ancien chef du gouvernement qui a payé l'addition. Un autre signe d'une relation fusionnelle.

Selon le propriétaire du restaurant, qui est tout à fait légitime pour parler de la vie privée de deux stars, ils ne sont qu'«amis». Mais pas pour TMZ qui suit le couple à la trace. Ce mardi 29 juillet, l'ex-leader du Parti libéral a été vu en train de se balader avec la chanteuse et son chien.

Soit ils sont très amis, comme le prétend le proprio du Violon, soit Katy Perry a décidé de n'en avoir rien à faire. Aux dernières nouvelles, Orlando Bloom ne serait pas très discret non plus pour flirter avec d'autres femmes, comme le révélait il y a quelques semaines la presse people américaine.

La pop star de 40 ans s'est séparée d'Orlando Bloom il y a un mois, alors que le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez battait son plein à Venise. Elle n'avait pas pu s'y rendre à cause de sa tournée. L'acteur y avait été seul et d'après les rumeurs, il s'est bien amusé avec Kim Kardashian et Leonardo DiCaprio.

Katy Perry et lui ont une fille de 4 ans. Quant à Justin Trudeau, 48 ans, il s'est séparé en août 2023 de Sophie Grégoire, une animatrice télé canadienne, après 18 ans de mariage et trois enfants. L'homme politique a annoncé sa démission en janvier après 10 ans au pouvoir.

