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Votre dose d'animaux adorables pour démarrer du bon pied

Votre dose d'animaux adorables pour démarrer du bon pied

Voici votre dose hebdomadaire de douceur! Entre animaux absolument adorables, moments insolites et faits fascinants sur les baleines à bosse, tout est réuni pour vous remettre d'aplomb. C'est parti!
05.10.2026, 05:5605.10.2026, 05:56
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

On sait que chaque lundi est comme une immense gueule de bois. Voici de quoi vous remettre sur pied: une compilation d'animaux adorables qui vous crient tous: «tenez bon, il ne s'agit que de cinq jours de souffrance!»

Allez, profitez bien, et c'est partiiiiii!

On va commencer par quelque chose de personnel: mes animaux de compagnie. Ils ne font pratiquement jamais que des promenades ensemble. Trop mignons!

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On veut la même énergie.

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🐾

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/onlypaws/comments/1w8dnyy/would_you_still_love_the_beans_if_i_tell_you_they/#lightbox
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Voici à quoi je pense ressembler lorsque je plonge la tête la première:

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Lundi, tout est permis: ces 30 animaux vont faire votre journée
Cute news
Lundi, tout est permis: ces 30 animaux vont faire votre journée

Voici à quoi je ressemble vraiment:

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Ceci est un rappel: n'oubliez pas de boire suffisamment d'eau.

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Toute son apparence crie: «toxique!»

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Petite collation:

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En dormant comme ça, même pas besoin du yoga du matin:

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La langue de la semaine:

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Il mérite également une catégorie à part: «Les oreilles de la semaine».

cute news https://ch.pinterest.com/pin/839921399300836975/
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C'est ce qu'on appelle avoir l'eau à la bouche, et le museau sur la vitre.

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Baby <3

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Le week-end est fait pour se détendre.

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Clairement des frères et sœurs.

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Aurait-on trouvé...«Le nez de la semaine?»

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Voici quelques faits intéressants sur les baleines à bosse qui impressionneront tout le monde à votre prochaine fête. (Croyez-moi !)

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Leur chant est l'un des plus complexes de tous les animaux. Toutes les baleines à bosse émettent des sons, mais seuls les mâles chantent.

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Les baleines à bosse vivent dans tous les océans du monde. Elles parcourent jusqu'à 16 000 kilomètres chaque année, des eaux froides où elles se nourrissent vers les eaux plus chaudes pour mettre bas et élever leurs petits.

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Elles ne se nourrissent que pendant environ quatre mois de l'année, lorsqu'elles se trouvent dans leurs zones d'alimentation. Pendant la migration et dans leurs zones de reproduction, elles vivent sur leurs réserves.

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Leur cœur pèse environ 200 kilos.

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Les baleines à bosse utilisent des bulles pour chasser et attraper des poissons.

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Les protubérances sur les ailerons sont appelées tubercules. Celles-ci améliorent l'hydrodynamisme en forçant l'écoulement dans des canaux plus étroits, ce qui permet d'atteindre des vitesses plus élevées.

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Une baleine à bosse peut ingérer environ 18 000 litres d'eau dans sa bouche.

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Lorsqu'elle nage, une baleine à bosse doit remonter à la surface pour respirer environ toutes les 6 à 8 minutes, alors qu'au repos, elle respire moins fréquemment, environ toutes les 10 à 20 minutes.

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Le lait maternel est aussi épais que du fromage blanc. Cela l'empêche de se mélanger immédiatement à l'eau, permettant ainsi aux petits de téter tranquillement.

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Les Cute News, c'est fini! Prenez soin de vous! 💕

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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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