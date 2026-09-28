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27 animaux aux pattes les plus étranges et adorables de la Terre

27 animaux aux pattes les plus étranges et adorables de la Terre

Des pieds bleu néon, des gants de cuisine et des empreintes de koala suspects… Aujourd’hui dans les Cute News, on regarde le règne animal par le bas. Attention, ça va vous faire repartir du bon pied!
28.09.2026, 05:2928.09.2026, 05:29
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Aujourd'hui, on parle de pattes. Pattes bleues, pattes duveteuses, pattes longues – bref, tout ce que le règne animal a de plus fascinant à offrir.

Le fou à pieds bleus mérite sans conteste la première place du classement des oiseaux à pieds bleus.

cute news pinguin https://old.reddit.com/r/photoshopbattles/comments/b4e928/psbattle_a_blue_footed_booby/
Image: reddit

Et la peau d'un gecko, n'est-elle pas fascinante?

cute news tier gecko https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/d4jc1c/a_close_up_of_a_geckos_foot/
Image: reddit

C'était quoi déjà, le proverbe? Tel chien, telle patte?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/acwhwc/our_dogs_paw_looks_like_a_miniversion_of_him/
Image: reddit

Un chat a récemment établi un record du nombre de doigts. Ce n'est pas celui-ci, mais c'est tout de même impressionnant.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/cats/comments/q75hky/holy_toebeans_big_foot/
Image: reddit
Un papillon fascinant et d'autres créatures adorables🐨
Cute news
Un papillon fascinant et d'autres créatures adorables🐨

Ces griffes appartiennent à la foulque d'Amérique.

cute news tier ente https://www.instagram.com/p/Cq8g9m0J4WM/
Image: instagram

Le jacana à front bleu peut facilement se déplacer sur les plantes aquatiques grâce à ses longs orteils.

cute news tier huhn https://www.instagram.com/p/CngMTpMqJVi/
Image: instagram

Halte! Il n'est pas méchant. Il veut juste des noix.

cute news tier eichhörnchen https://www.reddit.com/r/squirrels/comments/bykbm8/the_paw_of_a_squirrel_up_close/
Image: reddit

Grâce à leurs longs doigts, les tarsiers des Philippines peuvent facilement sauter d'arbre en arbre et s'y agripper fermement.

cute news Philippinen-Koboldmaki https://www.instagram.com/beyond_the_bucketlist/p/CnVTH1rSGxD/?img_index=2
Image: instagram

Anecdote amusante: les empreintes digitales des koalas sont presque identiques à celles des humains.

cute news tier koala https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/f4j0y8/a_hand_of_a_koala/
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C'est comme si le caméléon portait des gants de cuisine.

cute news tier chamäleon https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/gj4a1t/this_is_how_a_chameleons_feet_look_like/
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Un castor des marais très cool:

cute news nutria sumpfbiber https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/ij7rr8/nutria_standing_on_its_back_feet/
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Voici un Tamarin aux mains rousses. Cependant, son nom anglais est beaucoup plus poétique: Golden-handed tamarin.

Rothandtamarin https://www.flickr.com/photos/mathiasappel/24844635309/
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Avez-vous déjà observé les tortues de plus près?

cute news tier schildkröte https://www.instagram.com/p/Bn-bZITgkPe/
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La grenouille volante de Wallace utilise ses pattes palmées pour glisser d'arbre en arbre.

cute news tier frosch https://www.instagram.com/p/CTUlNjBhTwq/
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Tellement moelleux!

cute news tier luchs https://www.instagram.com/p/CLPEBd7ggDk/
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Veuillez ne pas tenter cela chez vous.

cute news tier krokodil https://www.instagram.com/madbioreptiles/p/C3-4Q6XO9GO/?img_index=3
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Saurez-vous deviner quel animal est représenté ici?

cute news tier känguru https://imgur.com/kangaroo-feet-are-creepy-as-R4Q0Rch
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Si vous avez deviné kangourou, vous avez raison.

L'aye-aye utilise ses longs doigts pour trouver sa nourriture. Il tapote les arbres jusqu'à entendre un son indiquant la présence de larves, puis il creuse un trou dans le bois. Grâce à son majeur particulièrement fin, il peut ensuite extraire les larves.

cute news tier fingertier https://www.instagram.com/p/B_UJRrAqQF4/
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Dinosaure ou autruche?

cute news tier strauss https://www.instagram.com/p/CFyfQKEKQbj/
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Nul ne peut échapper à l'emprise de ce hibou.

cute news tier eule https://www.instagram.com/p/B_tFnVPjMEq/?img_index=2
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Patte à patte 🐾 <3

cute news tier pfote https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/98wzts/this_paw_has_a_small_paw_mark/
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Quelles griffes!

cute news tier echse https://www.instagram.com/nileshpshah/p/C4K9O-MqyDJ/
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Les pattes de la foulque macroule sont profilées de telle sorte que, vues de dessous, elles ressemblent aux feuilles des plantes aquatiques, ce qui les empêche d'être reconnues comme des proies par les prédateurs sous-marins.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/mildlyinteresting/comments/elwsk0/this_birds_feet_look_skeletal/
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Les ongles du tatou sont parfaits.

cute news tier armadillo https://www.instagram.com/p/B9VQot2gfjN/
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En plus de leurs griffes acérées, les quolls possèdent des coussinets striés sous leurs pattes, ce qui leur offre une adhérence supplémentaire.

cute news tier https://www.instagram.com/devilsatcradle/p/C1tg_AZKi5Q/
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Les douces pattes d'un rat:

cute news tier ratte https://www.reddit.com/r/RATS/comments/13pl44x/ray_hands/
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Avez-vous déjà observé de plus près les pattes étroites d'une chauve-souris?

cute news tier fledermaus https://www.instagram.com/p/CVOLl2IjsXd/
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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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