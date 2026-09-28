27 animaux aux pattes les plus étranges et adorables de la Terre

Des pieds bleu néon, des gants de cuisine et des empreintes de koala suspects… Aujourd’hui dans les Cute News, on regarde le règne animal par le bas. Attention, ça va vous faire repartir du bon pied!

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Aujourd'hui, on parle de pattes. Pattes bleues, pattes duveteuses, pattes longues – bref, tout ce que le règne animal a de plus fascinant à offrir.

Le fou à pieds bleus mérite sans conteste la première place du classement des oiseaux à pieds bleus.

Et la peau d'un gecko, n'est-elle pas fascinante?

C'était quoi déjà, le proverbe? Tel chien, telle patte?

Un chat a récemment établi un record du nombre de doigts. Ce n'est pas celui-ci, mais c'est tout de même impressionnant.

Ces griffes appartiennent à la foulque d'Amérique.

Le jacana à front bleu peut facilement se déplacer sur les plantes aquatiques grâce à ses longs orteils.

Halte! Il n'est pas méchant. Il veut juste des noix.

Grâce à leurs longs doigts, les tarsiers des Philippines peuvent facilement sauter d'arbre en arbre et s'y agripper fermement.

Anecdote amusante: les empreintes digitales des koalas sont presque identiques à celles des humains.

C'est comme si le caméléon portait des gants de cuisine.

Un castor des marais très cool:

Voici un Tamarin aux mains rousses. Cependant, son nom anglais est beaucoup plus poétique: Golden-handed tamarin.

Avez-vous déjà observé les tortues de plus près?

La grenouille volante de Wallace utilise ses pattes palmées pour glisser d'arbre en arbre.

Tellement moelleux!

Veuillez ne pas tenter cela chez vous.

Saurez-vous deviner quel animal est représenté ici?

Si vous avez deviné kangourou, vous avez raison.

L'aye-aye utilise ses longs doigts pour trouver sa nourriture. Il tapote les arbres jusqu'à entendre un son indiquant la présence de larves, puis il creuse un trou dans le bois. Grâce à son majeur particulièrement fin, il peut ensuite extraire les larves.

Dinosaure ou autruche?

Nul ne peut échapper à l'emprise de ce hibou.

Patte à patte 🐾 <3

Quelles griffes!

Les pattes de la foulque macroule sont profilées de telle sorte que, vues de dessous, elles ressemblent aux feuilles des plantes aquatiques, ce qui les empêche d'être reconnues comme des proies par les prédateurs sous-marins.

Les ongles du tatou sont parfaits.

En plus de leurs griffes acérées, les quolls possèdent des coussinets striés sous leurs pattes, ce qui leur offre une adhérence supplémentaire.

Les douces pattes d'un rat:

Avez-vous déjà observé de plus près les pattes étroites d'une chauve-souris?