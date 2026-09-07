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30 animaux adorables qui vont faire votre journée

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Lundi, tout est permis: ces 30 animaux vont faire votre journée

Parce qu’un lundi matin mérite mieux qu’un café tiédasse et une boîte mail déjà pleine, les Cute News sont là pour vous offrir votre dose hebdomadaire de poils, de plumes et de mignonnerie. Cette semaine, on fait notamment connaissance avec d’étonnants moutons écossais.
07.09.2026, 05:3607.09.2026, 05:36
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Oups, déjà septembre… Comme le temps passe! Mais il y a une chose qui ne change jamais: les superbes photos d’animaux chaque lundi. Youpi!

Enfin, le retour des Cute News!

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Le petit bourdon est déjà très assidu:

cute news tier hummel https://www.reddit.com/r/bee/comments/1w2mxye/nectar_on_a_bee/
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(OMG, ce petit cul!!!)

Vous avez déjà vu un bébé buffle d’eau?

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Comme si la panthère des neiges savait exactement où se trouve la caméra.

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Petit-déjeuner assuré.

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Mission accomplie.

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Ce regard n’a pas de prix.

cute news tier schaf https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165396/
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La langue de la semaine:

cute news tier hamster https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442312/
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Dans la catégorie: les chatons qui ressemblent à leur maman.

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Moooh. 🥰

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Encore? Encore!

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C’est le dernier, promis!

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Encore une adorable petite famille:

cute news tier rehe https://www.reddit.com/r/deer/comments/1vydy8i/well_hello/
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Un petit en-cas entre deux:

cute news tier tapir https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218533403/
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La façon dont votre partenaire vous regarde quand vous venez encore de dire une connerie.

cute news tier crow https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218062596/
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La saison de la baignade n’est pas encore terminée!

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957218533401/
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Nous voici arrivés à la mignonnerie sceptique.

cute news tier https://ch.pinterest.com/pin/1121888957209125003/
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Aujourd’hui, direction l’Ecosse, terre d’origine des moutons des Hébrides.

Head of four horned Hebridian or St Kild.......... Head of four horned Hebridian or St Kilda sheep Rare Breed Trust Cotswold Farm Park UK, Credit:Mark Boulton / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Co ...
Image: imago images

Les moutons des Hébrides possèdent deux, quatre, voire parfois six cornes. C’est le cas aussi bien des mâles que des femelles, même si ces dernières peuvent également ne pas avoir de cornes du tout.

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Ils sont nettement plus petits que la plupart des moutons. Les femelles adultes pèsent environ 40 kilos, contre jusqu’à 60 kilos pour les mâles.

Multi-horned Hebridean sheep ram. Cotswold Farm Park, Temple Guiting, Gloucestershire, UK, which has a wide range of rare breeds of cattle, sheep, pigs and poultry.. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Co ...
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Ces moutons sont élevés pour leur laine. Leur toison brun-noir est particulièrement appréciée des adeptes du filage à la main en raison de sa couleur.

Single Hebridean sheep grazing Scotland UK Single black Hebridean sheep grazing Scotland UK, Credit:Mark Boulton / Avalon PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAxUSA Copyright: xMarkxBoultonx/xAvalonx 0554887552
Image: imago images

Les ancêtres des moutons des Hébrides ont été importés au XIXe siècle de l’île écossaise de St Kilda vers l’Angleterre.

Hebridean Sheep
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Comme chez les humains, leur pelage peut grisonner avec l’âge.

A closeup of a Hebridean sheep standing behind a wooden fence, looking up over the top xkwx animal black country farm fence gaze goat grass hebridean looking meadow outdoors pasture profile rural shee ...
Image: imago images

Les moutons des Hébrides sont très résistants et sont souvent utilisés comme animaux de pâturage afin d’entretenir naturellement les prairies dans les réserves naturelles.

Hebridean Schaf
Image: creative commons

Awwwwwwwwwww. <3

cute news ziegen https://ch.pinterest.com/pin/1121888957219165373/
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Halloween approche déjà…

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Allez, tchô bonne, passez une belle semaine!

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A votre tour! Partagez vos meilleures photos d’animaux dans les commentaires!
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