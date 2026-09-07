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Lundi, tout est permis: ces 30 animaux vont faire votre journée

Parce qu’un lundi matin mérite mieux qu’un café tiédasse et une boîte mail déjà pleine, les Cute News sont là pour vous offrir votre dose hebdomadaire de poils, de plumes et de mignonnerie. Cette semaine, on fait notamment connaissance avec d’étonnants moutons écossais.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Oups, déjà septembre… Comme le temps passe! Mais il y a une chose qui ne change jamais: les superbes photos d’animaux chaque lundi. Youpi!

Enfin, le retour des Cute News!

Le petit bourdon est déjà très assidu:

(OMG, ce petit cul!!!)

Vous avez déjà vu un bébé buffle d’eau?

Comme si la panthère des neiges savait exactement où se trouve la caméra.

Petit-déjeuner assuré.

Mission accomplie.

Ce regard n’a pas de prix.

La langue de la semaine:

Dans la catégorie: les chatons qui ressemblent à leur maman.

Moooh. 🥰

Encore? Encore!

C’est le dernier, promis!

Encore une adorable petite famille:

Un petit en-cas entre deux:

La façon dont votre partenaire vous regarde quand vous venez encore de dire une connerie.

La saison de la baignade n’est pas encore terminée!

Nous voici arrivés à la mignonnerie sceptique.

Aujourd’hui, direction l’Ecosse, terre d’origine des moutons des Hébrides.

Image: imago images

Les moutons des Hébrides possèdent deux, quatre, voire parfois six cornes. C’est le cas aussi bien des mâles que des femelles, même si ces dernières peuvent également ne pas avoir de cornes du tout.

Ils sont nettement plus petits que la plupart des moutons. Les femelles adultes pèsent environ 40 kilos, contre jusqu’à 60 kilos pour les mâles.

Image: imago images

Ces moutons sont élevés pour leur laine. Leur toison brun-noir est particulièrement appréciée des adeptes du filage à la main en raison de sa couleur.

Image: imago images

Les ancêtres des moutons des Hébrides ont été importés au XIXe siècle de l’île écossaise de St Kilda vers l’Angleterre.

Comme chez les humains, leur pelage peut grisonner avec l’âge.

Image: imago images

Les moutons des Hébrides sont très résistants et sont souvent utilisés comme animaux de pâturage afin d’entretenir naturellement les prairies dans les réserves naturelles.

Awwwwwwwwwww. <3

Halloween approche déjà…

Allez, tchô bonne, passez une belle semaine!