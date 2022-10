On se les (é)caille! Voici des habits pour vos chiens, poules, serpents

Vous avez ressorti le manteau? Félicitations. Et votre animal, quel qu'il soit, vous avez pensé à l'affubler d'une petite veste mignonne? Voici quelques idées de shopping pour que Saucisse, Rhubarbe ou Pupuce ne chopent pas un vilain rhume des écailles.

Ça y est, c'est l'automne! Et pas l'automne mignon, avec des arbres rouges, des soupes à la courge oranges et des thés brunâtres (ok, c'est nul). Tout est gris, froid, morose. Alors pour se réchauffer, c'est ma mamie qui l'a dit, il faut enfiler une petite laine.

Nous, mais aussi nos amis à pattes, plumes, écailles... Figurez-vous qu'il existe plein de fringues pour animaux plus stylées que les vôtres. Voici de quoi habiller votre chat, votre zèbre ou votre canard de support émotionnel.

Il n'y a que (la) maille qui m'aille.

Pull pour toutou philosophe, H&M, 19,95 CHF.

Pour que votre poule mette le feu aux planches chez Béjart.

Tutu multicolore pour poule, sur Etsy, à peu près 22 euros.

Vous voulez que votre chat affiche un immense seum? Achetez ça.

Pull aux couleurs improbables agrémenté de fraises, sur Amazon, dès 9,99 euros.

Parce que votre canard est un petit ange céleste (et qu'il faut le tenir).

Lot de laisses avec petites ailes, sur Amazon, je sais pas combien ça coûte, ce site est claqué.

Pour réveiller le lion qui sommeille en lui (et pour faire de super photos).

Crinière perruque pour chat, sur fruugoschweiz.com, 16,95 CHF.

Le cheval est un gentleman comme les autres.

Ce truc n'est pas à vendre et ce n'est pas un montage, il a été réalisé dans un cadre précis, je voulais juste vous le montrer.

Il n'y a aucune raison pour que votre poule se les pèle.

Tricot fait main, sur Etsy, autour de 26 euros, mais sachez que si vous tapez «tricot pour poule», vous trouverez une floppée de résultats à des prix variables.

PETA qui débarque dans 3... 2... 1...

Faites des économies, filez vos fringues trop petites à votre chien. À demain pour un nouveau conseil fashion.

Votre chat est une princesse!

Robe en velours côtelé, existe en jaune et en gris, sur lightinthebox.com, dès 18 CHF

Votre poule est un Viking, pensez à protéger sa petite crête.

Casque de Viking en tricot, encore une connerie sur Etsy, autour de 23 euros, vous trouverez de nombreux autres exemples de chapeaux.

Pour affubler votre toutou du même sweat à capuche moche que vous.

Pull adidog (quel jeu de mot débile), chez SmartHarnais, censé être vendu 40 euros mais soldé 22.

Pour transformer votre cochon d'Inde en tacos de cochon.

Déguisement ridicule, mais chou, mais ridicule, sur petco.com, autour de 6 dollars.

Vous ne savez plus quoi faire de votre thune? Voici une proposition.

Manteau ridiculement cher, Gucci, 790 CHF.

Votre cochon d'Inde s'est enrôlé dans une armée médiévale? Cadeau.

Armure faite à la main, vendue par quelqu'un d'étrange sur ebay, 24'300 dollars (n'est plus à vendre, de toute façon, vous n'avez pas les moyens (et pas de cochon d'Inde)).

Votre toutou aime le bling?

Votre chien mérite ce qu'il y a de meilleur, comme cette veste Versace sur Farfetch, 170 CHF.

Votre lapin aime les scones, la cornemuse et la pluie?

Offrez-lui cet ensemble de détective londonien, sur petco.com, autour de 7 dollars.

Pas de bras, pas de chocolat, mais un pull, ça joue, non?

Enfilez n'importe quoi à votre serpent, je veux pas entendre parler de cet animal, merci.

Vous aimez les petits chats hyper mignons? Vous allez péter une durite tellement c'est chou!

Vidéo: instagram

Vous préférez les animaux qui ne bougent pas?

Ok, voici: