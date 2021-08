Ce chien à trois pattes fait semblant d'être mort sur les selfies

Divertissement

Il a l'air si bête et misérable qu'il en devient mignon.

Cet être de lumière qui n'a pas l'air très malin est pourtant plutôt smart. Sparky, trois ans, trois pattes, et toutes ses dents, est un lévrier italien qui fait semblant de devenir liquide (ou mort, mais je trouve ça triste). Sur toutes les photos? Non. Seulement quand son humain, un certain Kennedy Simmons, le prend dans ses bras pour faire un selfie.

Manifestement, Sparky n'aime juste pas devoir partager la vedette avec son propriétaire. Car quand il est pris en photo seul, il tape très bien la pose. Sourire Colgate.

Idem lorsqu'il est photographié avec ses amis à quatre (ou trois) pattes. Tout le monde a l'air très concentré. Say cheeeese!

Avec son petit foulard collection printemps-été 2022, on dirait presque Gisele Bündchen. «Très joli.»

Trêve de plaisanterie, ce toutou est quand même plutôt moche. Même son maître le compare à un alien ou une salamandre. Mais c'est apparemment ce qui fait son charme. D'ailleurs, il est suivi par plusieurs milliers de personnes sur Instagram. A n'en pas douter que le compteur passera à plusieurs milliards après cet article.

