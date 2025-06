Ce dimanche 15 juin, un concours de sosies de Pedro Pascal a été organisé à New York.

Voici le gagnant du concours de sosies de Pedro Pascal

Il est l'un des acteurs les plus adorés du moment: Pedro Pascal, celui qu'on surnomme le «daddy», a eu le droit à un concours de sosies ce dimanche à New York à l'occasion de la fête des pères.

Il n'a pas d'enfant et pourtant, pour la Fête des pères, c'est lui qui a été mis à l'honneur. Pedro Pascal est le «daddy» des internets. Il a gagné ce surnom grâce à la série The Last of Us dans laquelle il joue un papa de substitution pour Ellie, sa co-star, mais aussi pour son attitude sympathique, son humanité qu'il laisse transparaître et sa bonhommie.

A l'occasion de la fête des pères ce dimanche 15 juin, un concours de sosies a été organisé en l'honneur de Pedro Pascal. Il s'est déroulé à New York dans le Lower East Side.

Une trentaine de sosies ont tenté leur chance. Le gagnant est un père de famille de Brooklyn poussé par sa famille à participer. Pour l'occasion, il avait reproduit l'un des looks de la star de 50 ans lors du festival de Cannes cette année: T-shirt noir sans manches et lunettes à grosses montures noires elles aussi.

George Gountas a remporté 50 dollars et surtout, un prix très enviable: un an de burritos dans un restaurant mexicain du quartier.

«Tout a commencé lorsque la série Game of Thrones est sortie. C'est à ce moment-là que nous en avons entendu parler pour la première fois.» Jenny Gania, l'épouse de George Gountas, interrogée par The New York Post

En effet, Pedro Pascal s'est fait connaître du grand public dans la série Game of Thrones, saison 4 (2014), puis dans la série Narcos (2015), Le Mandalorien (2019) et plus récemment dans The Last of Us (2023). Aujourd'hui, ultra populaire, il était donc tout naturel qu'un concours de sosies soit organisé en son honneur.

Quand la femme de George Gountas a vu ce concours, elle lui a dit: «C'est la fête des pères. Tu dois y aller. Ce sera ton cadeau.» Et d'après les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, le New-Yorkais ne s'est pas fait prier:

Wim Shih, copropriétaire du restaurant mexicain Son Del North qui a organisé la compétition, a déclaré que l'idée derrière cet événement était d'apporter un peu de joie aux gens en ces temps difficiles.

«Il y a tellement de tristesse dans le monde en ce moment, et nous voulions apporter un peu de soleil aujourd'hui au milieu de tout cela» Wim Shih, copropriétaire du restaurant mexicain Son Del North qui a organisé la célébration.

L'année 2025 sera riche pour celui qui a monté pour la première fois les marches du Festival de Cannes en mai dernier. Il a joué dans le film en compétition Eddington d'Ari Aster aux côtés d'Emma Stone, Austin Butler et Joaquin Phoenix (le long métrage n'a néanmoins pas remporté de prix).

Il est également à l'affiche de Materialists aux côtés de Dakota Johnson et Chris Evans. Une comédie qui sortira le 2 juillet en Romandie, mais qui récolte déjà 88% d’avis positifs parmi 99 critiques sur Roten Tomatoes. On le verra également dans Les 4 Fantastiques: Premiers pas, prévue pour le 23 juillet.