Le caquètement du bec-en-sabot du Nil ressemble à celui d'une mitraillette. twitter/dr

Kalashnikov ou oiseau? Internet doute sur le bruit que fait cet échassier

Vos enfants vous réclament un animal de compagnie? Offrez-leur un bec-en-sabot du Nil, ça va les calmer.

On regarde la vidéo et on se dit: c'est un fake. Et puis, on re-regarde la vidéo, on tape sur Google: «bec-en-sabot du Nil bruit» et on réalise que c'est vrai. Cet oiseau fait bel et bien un boucan d'enfer. (A ne pas confondre avec un toucan d'enfer, lol.)

Sur Twitter, l'internaute @JasonBurne a partagé avec ses 39 000 abonnés une vidéo de ce drôle de piaf.

Baissez le son si vous n'avez pas d'écouteurs, il gueule comme une marchande de poissons.

Des coups de feu? Non, c'est juste le caquètement du bec-en-sabot. Comme le font remarquer certaines personnes dans les commentaires, on dirait une Kalashnikov en action.

Réputé pour être silencieux, cet échassier présent dans les régions orientales et centrales de l'Afrique peut être très bavard quand il le veut. Il émet des claquements de bec qui ressemblent au bruit d'une mitraillette (ou d'une kalash, je ne m'y connais pas en armes à feu).

Et même s'il fait peur et qu'il a des allures de Predator, cet oiseau de plus d'un mètre de haut est sans danger pour l'homme. Il est même aux portes de l'extinction.

Si le lundi était un oiseau... dr

Cet oiseau rare attend patiemment un mâle pour sauver son espèce:

Vidéo: watson

26 photos de chiens très dangereux: