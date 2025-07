Les feux d'artifice sont interdits dans trois communes romandes. Est-ce que ce sera bientôt le cas partout en Suisse? Image: Keystone

Ces quatre communes interdisent les feux d'artifice en Romandie

Le 1er août rime pour beaucoup avec feux d’artifice. Mais la tradition ne fait plus l’unanimité et certaines communes ont décidé de l'interdire. Tour d'horizon.

Les feux d’artifice divisent. Certains s’émerveillent du spectacle pyrotechnique, d’autres dénoncent le vacarme, les particules fines, et le stress causé aux animaux domestiques et sauvages. Résultat, plusieurs communes suisses ont décidé de serrer la vis pour le 1er août.

Pour l’instant, il n'existe aucune interdiction cantonale ou nationale. Chaque commune décide. Si vous voulez savoir ce qu'il en est chez vous, il vous faudra consulter directement le site internet de votre commune. Voici toutefois un tour d'horizon des informations dont nous disposons.

Les interdictions connues

Voici les interdictions actuellement connues. Cette liste est basée sur les informations dont nous disposons. N'hésitez pas à nous signaler toute correction.

En Suisse romande, quelques communes ont interdit totalement les feux d'artifice. Il s'agit du Locle, d'Estavayer, de Moutier et de Suchy. D'autres réclament une autorisation. C'est le cas des communes vaudoises de Pully, Epalinges et Lausanne.

Dans le Haut-Valais, trois communes interdisent les feux d'artifice après 22h, il s'agit de Viège, Emèse le Haut et Eisten.

A Zurich, les restrictions se multiplient, et d’autres décisions sont attendues dans les semaines à venir, à l'occasion de votations communales. Mais le canton pionnier reste les Grisons, qui propose même un site officiel recensant les interdictions locales.

Risques d’incendie et interdictions

Les conditions météo peuvent aussi pousser les cantons à réagir. Le 27 juillet dernier, la plupart des cantons ne présentaient qu’un danger faible ou modéré de feu de forêt. Mais dans de larges zones du Valais, le risque est «élevé», voire «très élevé» autour du Simplon, de Sion, de la rampe sud et du Vispertal.

Le Bureau fédéral de l’environnement (BAFU) signale des interdictions partielles dans les cantons de Genève, de Glaris et de Vaud. Les feux ne sont tolérés que sur des installations fixes, moyennant prudence et encadrement.

La carte des risques de feux de forêt La carte du 28 juillet 2025. Vous trouverez les informations mises à jour ici Image: bafu/waldbrandgefahr.ch

Ailleurs, notamment en Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, dans le Jura, Uri et Zurich, des mises en garde ont été émises, et il est recommandé de s’abstenir de faire du feu en forêt ou à proximité.

Les niveaux de danger naturel Carte du 28 juillet 2025, mise à jour sur cette page Image: bafu/waldbrandgefahr.ch

Y aura-t-il une interdiction nationale?

Pour l’instant, les interdictions restent anecdotiques. Mais l’opinion publique évolue, et, selon un sondage watson réalisé en décembre 2023, 76% des personnes interrogées souhaiteraient interdire les feux d’artifice bruyants aux particuliers.

Une initiative populaire a été lancée en novembre 2023. En résumé:

«L’initiative propose d’ajouter un article 74a à la Constitution fédérale consacré aux feux d’artifice. Elle prévoit l’interdiction de la vente et de l’usage de pièces pyrotechniques produisant du bruit. En revanche, les produits pyrotechniques silencieux resteraient autorisés. Les grands feux d’artifice publics, eux, pourraient continuer à être organisés, à condition d’obtenir une autorisation préalable.»

En octobre 2024, le Conseil fédéral a recommandé au Parlement de rejeter cette initiative sans élaborer de contre-projet. Il estime que les communes et les cantons disposent déjà de bases légales suffisantes pour encadrer les feux d’artifice.

Mais au printemps 2025, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats a décidé d’élaborer un contre-projet indirect, actuellement en cours de préparation. Une votation populaire pourrait donc avoir lieu entre juin 2026 et au plus tard mai 2028.

