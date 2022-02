C'est le jour de la marmotte... encore...

La marmotte est sortie ce matin vers 7h30 (heure locale) et d'après ses pronostics, il va falloir être patient. Encore six semaines d'hiver. Mais comme Phil se trompe 60% du temps, il y a encore de l'espoir.

Si c'est bel et bien vrai, alors la même marmotte a vu le président Reagan, est apparue dans l'émission d'Oprah en 1995 et a été diffusée en direct à Times Square.

Le maire de Sun Prairie, dans le Wisconsin, s'est fait mordre à l'oreille en 2015. En fin de compte, l'hiver a duré six semaines de plus.

Cette tradition existe bel et bien dans l’imprononçable ville Punxsutawney, en Pennsylvanie. Là-bas, il y a une marmotte qui s'appelle Phil (oui comme dans le film). Si elle voit son ombre aujourd'hui, parce que le ciel est dégagé, l'hiver durera six semaines de plus. Dans le cas contraire, le printemps sera précoce.

«Debout les campeurs et haut les cœurs, n’oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd’hui.» Pour ceux qui ont vu Un jour sans fin, cette phrase résonne dans votre tête (et c'est pas forcément agréable). Vous savez alors que le 2 février, ce n'est pas que la journée des crêpes, c'est aussi celle de la marmotte.

Il faut arrêter de comparer cette série sud-coréenne à «Squid Game»

«All of Us are Dead» est une nouvelle production Netflix. Sous prétexte qu'elle est sud-coréenne et violente, on l'associe à «Squid Game».

Ce n'est pas parce que c'est sud-coréen qu'il faut comparer «All of Us are Dead» à «Squid Game». Toutefois, plusieurs médias ont déjà associé les deux. Bien sûr, c'est tentant. D'autant plus que «Squid Game» a eu un succès planétaire. La référence est donc facile. Mais les histoires des deux séries n'ont rien à voir, et surtout, on n'en a pas marre de «Squid Game»?