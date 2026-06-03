Vidéo: watson

Il fait une rencontre improbable dans le Léman

Les Bains des Pâquis ont accueilli un invité des plus insolites: un silure géant s’est installé dans les célèbres bassins genevois. C’est le cliff diver Jean-David Duval qui a immortalisé et partagé cette rencontre improbable sur ses réseaux sociaux.

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On dit toujours que, lorsqu'on nage dans le Léman, on a peu de chance de tomber nez à nez avec un imposant spécimen habitant les fonds lacustres. A peine voit-on parfois scintiller quelques ablettes, et frétiller quelques perchettes.

Cependant, un visiteur inattendu s'est récemment invité aux Bains des Pâquis, à Genève: un énorme silure. C'est le cliff diver (un spécialiste des plongeons de haut vol) Jean-David Duval qui a partagé cette rencontre improbable via une vidéo postée sur son compte Instagram.

Sur les images, on peut apercevoir l'athlétique jeune homme s'élancer d'un plongeoir, avant d'atterrir devant la frimousse barbue d'un silure. Celui-ci, visiblement, n'était pas très farouche; il n'a pas eu l'air effrayé par les remous provoqués par le plongeur. Il s'est contenté de jeter un regard curieux et impassible à la caméra.

Cette rencontre insolite et fascinante a fait le bonheur de nombreux internautes: la vidéo compte plus de 35 000 likes, et plus de 500 commentaires à ce jour. «Il est assez gros pour avoir un prénom», plaisante un utilisateur Instagram. «Terrifiant», réagit un autre.

Les plaisanciers ont ainsi eu l'occasion de partager les célèbres bains genevois avec ce géant des rivières, désormais bien présent dans notre cher Léman. (jod)