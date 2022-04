18 fails de Pâques 🐣(faites mieux que ces horreurs, ok?)

Soyons honnêtes, à Pâques, on n'a pas grand-chose à faire. On passe le plus clair de notre temps à nous régaler de nos lapins au chocolat et autres douceurs.

Donc, si on est juste occupé à manger et à nous prélasser pendant un long week-end, on peut faire un effort en cuisine côté pâtisserie et décoration, n'est-ce pas?

Eh bien les créations suivantes montrent à quel point certains devraient vraiment s'abstenir.

La perspicacité est le chemin vers l'amélioration.

«J'ai complètement foiré Pâques.»

J'espère que l'agneau sera plus appétissant que le dessert.

N'oubliez pas de mettre vos créations en cellule de refroidissement.

Ou de ne pas mettre trop de levure.

La tristesse de ce plat.

En parlant d'œufs, c'est quoi cette sheitanerie?

Faut arrêter d'essayer de faire des agneaux en dessert.

On dirait des animaux écorchés vifs.

¯\_(ツ)_/¯

C'est sans fin.

...

Mieux, mais c'est toujours pas ça.

Bonjour, non.

Pas comme ça non plus, grand-mère!

«Alors ma mère a fait à mon enfant un gâteau de Pâques et c'était censé être une oreille de lapin, mais je n'arrête pas de rire.»

Attentes vs. Réalité

Ne pleure pas petit lapin, c'est bientôt fini.

Tant que vous ne faites pas d'œufs en chocolat avec de vrais œufs de poule, tout n'est pas perdu.

À quel point peut-on être si mauvais?

Lui, il était en rave party.

Tue moi.

Joyeuses Pâques!​

Évitez de cacher les jouets de Pâques dans le four encore chaud, ok?

Et maintenant des enfants avec des lapins WTF (attention, ça fait peur).

1 / 17 Des enfants avec des lapins WTF source: imgur

