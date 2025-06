Ces prochains jours seront torrides; la Suisse devrait connaître un été plus chaud que la moyenne. Image: dr

«L'anomalie de chaleur semble bien installée en Suisse»

Un gros pic mercredi, un petit répit jeudi, puis la chaleur qui repart à la hausse: la Suisse s’apprête à vivre une vague de chaleur durable. Et pour espérer respirer un peu, il faudra peut-être aller dormir à la Brévine…

Canicule, le retour. Alors que le mois de juin touche à sa fin, la Suisse entre dans une séquence de forte chaleur qui pourrait bien durer. Ce mercredi 25 juin s’annonce comme le point culminant de cette première offensive thermique, avec des températures qui pourront atteindre les 35 degrés en plaine, notamment du côté de Genève ou Sion.

En altitude aussi, le thermomètre grimpe: on attend 30 degrés à Crans-Montana (1500 m) et 26 à la Dôle, de quoi chatouiller très sérieusement certains records. En haute montagne, la limite du zéro degré pourrait s’envoler jusqu’à 5000 à 5200 mètres ce week-end.

Un faux répit jeudi… avant un retour de flamme

Bonne nouvelle? Un front orageux devrait traverser le pays dans la nuit de mercredi à jeudi, apportant quelques précipitations localisées et une relative baisse des températures. «On perdra environ 5 à 6 degrés jeudi, mais sans réelle sensation de fraîcheur, car l’atmosphère restera lourde et instable», explique Frédéric Glassey, météorologue chez MeteoNews. Autrement dit, il fera entre 28 et 30 degrés, avec une impression de moiteur renforcée.

Mais cette pause sera de courte durée. Dès vendredi, les températures repartiront à la hausse: entre 29 et 33 degrés du Plateau au Valais central, puis 31 à 35 pour samedi, même si la bise pourrait limiter un peu la fournaise par endroits.

Et la suite? Jusqu’à mardi prochain, aucune surprise: il fera très chaud. Ensuite, les scénarios divergent. Certaines projections suggèrent une poursuite de la chaleur, d’autres une tendance un peu plus orageuse accompagnée d’une petite baisse des températures. «Dans tous les cas, on ne va pas plonger dans un climat polaire», prévient Frédéric Glassey.

«Nous allons d’ailleurs rester au-dessus des moyennes de saison»

Des nuits tropicales, mais pas partout

Avec des températures aussi élevées le jour, la nuit risque aussi d’être pénible, en particulier au bord des lacs; les minimales peineront à descendre sous les 20 degrés. Grâce à la présence du lac, le mercure s’affole toutefois un peu moins durant la journée que dans les fonds de vallée.

A l’inverse, dans des zones comme Sion, bien que la journée soit brûlante, les températures retombent à 18 la nuit, ce qui offre un peu de répit. Pas suffisant toutefois pour parler de fraîcheur.

C’est justement la persistance de ces températures au-dessus des normales de saison qui amène les météorologues à parler de vague de chaleur.

Et pour la suite de l’été?

Sur les 5 à 6 prochaines semaines et au-delà, les tendances hebdomadaires et saisonnières restent unanimes: la Suisse devrait connaître un été plus chaud que la moyenne, également en juillet et août.

«Cela ne signifie pas forcément que chaque jour sera caniculaire ou qu’il y ait forcément des vagues de chaleur, mais l’anomalie de chaleur semble bien installée.»

Le spécialiste rappelle qu’un mois de juillet «normal» en Suisse romande, selon la norme 1990-2020, comporte 5 à 7 jours de précipitations, avec au moins un millimètre de pluie. A noter que 10 minutes d’averse à Lausanne, avec 1,2 millimètre d’eau, suffisent à être considérée comme une journée de pluie. Ce qui ne sera pas le cas sur ces 10 prochains jours a priori, avec une exception pour jeudi.

«Autant dire que le scénario en cours – enchaînement de journées sèches, ensoleillées et chaudes – est une anomalie pour le climat helvétique.»

Et sinon, où fuir?

Si l’on cherche un plan fraîcheur, il reste quelques options. Dormir à la Brévine, la «Sibérie de la Suisse», peut être une bonne idée. Ce mardi matin, il y faisait 6 degrés – royal. Mais attention, en journée, le mercure monte vite, jusqu’à 24 degrés à 15 heures, soit comme à La Chaux-de-Fonds. Même altitude, même punition. Donc pour se rafraîchir, Il vaut mieux se lever de bonne heure.

Et si vous avez des congés, partez marcher tôt le matin dans les fonds de vallée, à l’ombre, le long des rivières. Ou, mieux encore: fuyez carrément le pays, souligne le météorologue.

«En ce moment, la Scandinavie, la Pologne, les pays baltes ou l’Irlande enregistrent des températures inférieures aux moyennes de saison» Frédéric Glassey

En résumé? La Suisse à chaud, va rester chaude, et rien ne laisse présager un changement brutal. Pas de coup de frais à l’horizon, mais quelques orages ponctuels pour nous rappeler que l’atmosphère n’a pas totalement perdu la boule. Et si tout ça devient trop, n’oubliez pas: la Brévine la nuit, la Suède le jour.