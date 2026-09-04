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Larry the Cat: Brigitte Macron cherche désespérément cette star

En visite à Downing Street avec Emmanuel Macron, Brigitte Macron s’est immédiatement enquise de Larry, le célèbre chat de la résidence.Vidéo: watson

«Où est Larry?»: Brigitte Macron cherche désespérément cette star

Emmanuel et Brigitte Macron ont achevé jeudi leur visite de deux jours au Royaume-Uni. Mais à leur arrivée au 10 Downing Street, la première dame semblait surtout préoccupée par l’absence d’un célèbre pensionnaire.
04.09.2026, 09:5504.09.2026, 09:55

Un voyage diplomatique au Royaume-Uni implique quelques passages obligés: un teatime, quelques courbettes devant Charles III, un selfie avec les Welsh Guards ou encore s'enfiler une pinte de Guinness. Mais aussi et surtout: s'incliner devant Larry, qui a vu passer presque autant de premiers ministres que la regrettée reine Elizabeth II.

Pour preuve, ce jeudi, lorsqu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été accueillis au 10 Downing Street par le nouveau premier ministre britannique Andy Burnham et son épouse, la première dame française n'avait qu'une question:

En visite à Downing Street avec Emmanuel Macron, Brigitte Macron s’est immédiatement enquise de Larry, le célèbre chat de la résidence.
Une séquence de cette arrivée, partagée par le président français sur Instagram, montre Brigitte Macron s’enquérir presque immédiatement du sort du plus célèbre félin du Royaume-Uni.capture d'écran: instagram

La question n’avait rien d’absurde. Larry, chat résident de Downing Street depuis 2011 et officiellement «Chief Mouser to the Cabinet Office» – autrement dit, chasseur de souris en chef –, avait justement été aperçu quelques instants plus tôt devant la résidence du premier ministre, selon l'agence Reuters.

Pour en savoir plus sur Larry...

BoJo s'en va, lui reste: qui est Larry, le mystérieux coloc de Downing Street?
BoJo s'en va, lui reste: qui est Larry, le mystérieux coloc de Downing Street?

La scène a apporté une touche légère à la dernière étape d’un déplacement de deux jours autrement très diplomatique. La veille, Emmanuel et Brigitte Macron avaient accompagné Charles III et Camilla au British Museum pour découvrir la tapisserie de Bayeux, prêtée pour la première fois par la France au Royaume-Uni.

epa13207938 Britains King Charles III (L) and Frances President Emmanuel Macron (R) depart an event at the British Museum in London, Britain, 02 September 2026. The event was in honour of viewing th ...
Comme d'habitude, le roi et le président français ont affiché leur proximité lors de cette visite.Keystone

Jeudi, place aux choses sérieuses à Downing Street. Emmanuel Macron et Andy Burnham ont notamment évoqué le rapprochement entre Londres et l’Union européenne, la lutte contre les traversées clandestines de la Manche, l’Ukraine et la situation au Moyen-Orient. Larry, lui, n’était manifestement pas convié aux discussions.

(mbr)

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