Battle

Attention, gros débat: pour ou contre Tom Holland?

Il y a des débats qui changent la face du monde et dont on parle dans les livres d'histoire. Et il y a les débats watson. Cette fois-ci, Marie-Adèle et Margaux se sont intéressées à Tom Holland.

Un jour, alors que Margaux écrivait tranquillement des articles passionnants, Marie-Adèle est entrée dans le bureau avec une question existentielle: «T'aimes bien Tom Holland?». Sa collègue a simplement haussé un sourcil en répondant «Euh... Non».

Les deux journalistes sont donc allées s'expliquer à la cuisine, déroulant des arguments d'une profondeur abyssale au sujet du jeune acteur britannique, vu récemment dans «Spider-Man». (Et dans d'autres films mais Marie-Adèle n'a pas été foutue d'en citer un seul.)

D'autres informations cruciales sur Tom Holland:

Oh zuuuuut.

Ah.

Et maintenant, des cuculs de hamsters!