Pamela Anderson et Liam Neeson sont en couple

Pamela Anderson et Liam Neeson sont à l'affiche de Y a-t-il un flic pour sauver le monde?. Getty Images Europe

Ils sont en couple

Pamela Anderson et Liam Neeson seraient ensemble. Les deux acteurs ont été vus complices sur le tapis rouge à plusieurs reprises et le site américain People le confirme.

Il y a de l'amour dans l'air entre la plus célèbre sauveteuse de Malibu et l'homme qui recherche, qui trouve et qui tue tous ceux qui s'en prennent aux femmes de sa vie. L'ancienne bimbo et l'interprète de Bryan dans la franchise Taken seraient en couple. La rumeur enflait depuis la semaine dernière, mais d'après le site américain People, c'est désormais confirmé.

«C'est une romance naissante qui en est encore à ses débuts. Elle est sincère, et il est clair qu'ils sont très épris l'un de l'autre» Une source proche du dossier, selon People.

Pourquoi? Comment? Parce que Pamela Anderson et Liam Neeson sont à l'affiche de Y-a t-il un flic pour sauver le monde? (The Naked Gun) qui sort ce mercredi 30 juillet au cinéma en Suisse romande. Ils se sont rencontrés sur le tournage de cette comédie d'action et paf! Ça a fait des Chocapic. En pleine promotion, ils se sont montrés complices sur plusieurs tapis rouges. Ils ont même fait semblant de se faire surprendre en train de s'embrasser en direct dans l'émission Today.

Dans une interview vidéo pour People où les deux acteurs se sont interviewés mutuellement, Liam Neeson a affirmé à Pamela Anderson: «La première fois que je t'ai rencontrée, j'ai su qu'on avait une alchimie.» Quant à l'actrice, elle le décrit comme «un véritable gentleman».

«Il se souciait sincèrement de moi – il m'enveloppait de son manteau quand j'avais froid. Il fait ressortir le meilleur de vous-même – avec respect, gentillesse et sa riche expérience» Pamela Anderson au sujet de Liam Neeson.

Liam Neeson, 73 ans, a eu quelques brèves liaisons depuis le décès de sa femme Natasha Richardson en 2009, suite à un accident de ski. Il est célibataire depuis 2012. Pamela Anderson, 58 ans, a été mariée quatre fois et est célibataire depuis 2022. Malgré des histoires d'amour plus ou moins tragiques des deux côtés, leur couple incarne la légèreté d'un amour d'été grandissant entre deux adolescents.

Pamela Anderson et Liam Neeson à New York le 28 juillet. Getty Images Europe

Liam Neeson ne casse plus des gueules

La comédie The Naked Gun marque un tournant dans la carrière de Liam Neeson, lui qui a habitué son public à torturer ceux qui lui répondaient «Bon chance». Connu pour son rôle dans la saga Star Wars, ces dernières années, il était devenu le Bryan des films d'action Taken. Mais en 2024, il a déclaré au site People: «J’ai 72 ans, il faut bien que ça s’arrête à un moment donné.» Désormais, donc, il se métamorphose en comique dans le quatrième volet de Y a-t-il un flic... cette série de films à l'humour potache dans laquelle un policier maladroit résout des crimes. Il y reprend le rôle du lieutenant Frank Drebin Jr. qui doit trouver l'assassin du frère de Beth (Pamela Anderson) ayant fait appel à ses services. Sans surprise, leurs personnages tombent amoureux et ceci explique cela.

Les scènes cultes de la saga:

Vidéo: watson