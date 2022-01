«Porter des UGG? Non merci, moi je suis team dignité...»

Les débats de société, c'est notre spécialité. Un peu comme quand on vous propose la pizza du chef. Nous, c'est pareil, mais avec des battles aux thèmes claqués. On s'attaque cette fois aux UGG.

Sorties musicales 2022: voici ce qui nous attend

Stromae, Sexion d’Assaut, Tears for Fears: 2022 s'annonce déjà comme l'année des revenants, mais pas que. La liste des albums attendus est déjà assez longue. Tour d'horizon.

Orelsan, Billie Eilish, Adele, Kanye West, mais aussi Gojira, Turnstile et Angèle: 2021 a été riche en sorties musicales. Pour ne pas parler de tout ce qu'il s'est passé autour: la séparation de Daft Punk, le retour d'ABBA, la libération de Britney... Mais on n'est pas là pour parler du passé. 2022 vient de commencer et s'annonce d'ores et déjà très intense. Petit récap' non exhaustif de ce qui nous attend.