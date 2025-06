Un tube et une pochette qui font déjà crier les internautes: Sabrina sait manier le marketing.

«Dégoûtant!»: Le prochain album de Sabrina Carpenter scandalise

Après les positions sexuelles qu'elle mime sur scène, Sabrina Carpenter est à nouveau au cœur de la controverse. En cause, cette fois, la pochette de son prochain album.

Désormais, c'est presque une tradition: qui dit Sabrina Carpenter, dit polémique et dents qui grincent. Il suffit que madame fasse un petit mouvement de chorégraphie un peu suggestif, et voilà que toute la Toile se fait l'écho d'une rumeur indignée. On n'en attendait donc pas moins pour l'annonce de son prochain album. Celui-ci, intitulé Man's Best Friend, doit sortir le 29 août. Presque pile un an après son sixième album à succès, Short n' Sweet.

La chanteuse de 26 ans a lâché la bombe mercredi matin lors d'un Live Instagram. Pour en venir au détail qui fâche: sa couverture d'album n'a pas plu à tout le monde. Sur celle-ci, l'interprète d'Espresso est à quatre pattes devant un homme dont on ne voit que le pantalon noir. Celui-ci tient la star par les cheveux, alors que cette dernière nous regarde de biais, une main sur le genou du figurant.

La cover de la discorde. photo: instagram

Pour certains, c'est la goutte de provoc' en trop qui fait exploser le vase artistique. Déjà que Sabrina fait jaser à chaque concert en raison de sa «Juno Pose», soit une position sexuelle inspirée du Kamasutra - ou faisant référence à la ville qui l'accueille. A Paris, celle-ci a par exemple mimé la Tour Eiffel, le dos plié entre deux hommes.

Si certains goûtent peu au petit jeu graveleux, nombreux sont ses fans qui attendent avec impatience de découvrir quelle sera la nouvelle position que la chanteuse choisira sur la chanson Juno. C'en est même devenu une devinette très appréciée sur la Toile.

Une image «dégradée» des femmes

Pour revenir à la pochette de son prochain album, le moins que l'on puisse dire, c'est que Sabrina a déjà fait vibrer de nombreux claviers. Certains estiment qu'elle présente une image «dégradée» des femmes. A l'instar de cet internaute, qui commente: «Ces images sont clairement conçues pour le regard masculin (le «male gaze» en anglais) et ne sont pas valorisantes pour les femmes». Mais encore:

«Quelqu'un d'autre trouve-t-il cette couverture vraiment dérangeante?»

«S'il vous plaît, levez-vous!!!! Oh mon Dieu...»

«Cette couverture est tellement dégoûtante. En tant que fan, je n'aime pas ça :(»

D'autres ont relevé le caractère pour le moins ambigu du titre de l'album. Man's Best Friend (en français: «le meilleur ami de l'homme») est le titre que l'on attribue généralement au chien.

«"Le meilleur ami de l'homme" donc.. Personne ne va en parler?» un internaute indigné sur Instagram

Sabrina a également posté cette image sur Instagram. On vous laisse interpréter.

Il faut dire que toute la DA de Sabrina Carpenter tourne autour d'une image forte de la femme, qui prône l'émancipation sexuelle. Du coup, pour certains, la star manque complètement sa cible avec ses derniers clichés. Pour d'autres, au contraire, il faut lire le projet au second degré, comme une satire. «Les hommes traitent les femmes comme des chiens. C'est ça la blague», s'énerve un fan. Un autre de rétorquer: «Toute l'ironie est perdue, parce que les gens qui sont censés être offensés par cela veulent exactement cela.»

Si Sabrina comptait sur un léger Bad Buzz pour promouvoir sa nouvelle galette, c'est réussi. Rien que la teaser pour son titre Manchild, qui figurera sur son prochain opus, est devenu viral. On y a voit Sabrina au bord d'une route dans le désert, en short ultra-échancré.

La chanson est super, et nous annonce déjà un album de qualité. Sur un arrière-fond country, elle fait du stop à répétition. Chaque voiture représente les relations qu'elle noue.

A chaque auto, sa particularité: on passe du bolide vintage élégant aux camions peu ragoûtants. On a même droit à un caddie tracté, c'est dire. Mais une chose reste la même: à la fin, Sabrina doit partir.

Alors, rendez-vous le 29 août pour vérifier si la chanteuse joue sur la corde de l'ironie ou du désastre. On parie sur la première option.