C'est l’anniversaire du mème de Bernie Sanders! Petit best-of 🥳

Happy birthday, mème de Bernie et ses mitaines!

The Rock surprend des touristes faisant le tour des villas de stars

Plus de «Divertissement»

«J'utilise un vagin pour le travail et un vagin pour ma vie privée»

La France s'étrangle devant les salaires de Petkovic et Shaqiri

Djokovic expulsé: la réaction de Federer et Nadal n'a pas de prix 😂

Les plus lus

Pourquoi la série Euphoria est le meilleur moyen de comprendre la génération Z

Euphoria est de retour pour une deuxième saison après deux ans d'absence. Cette série qui traite de toxicomanie et de toxicité comme peu d'autres séries l'ont fait de nos jours dresse un portrait fascinant, mais brutal, de cette génération aliénée devenue adulte un peu trop vite.

Depuis l’avènement des chaînes câblées il y a trois décennies, chaque génération a pu avoir sa série, son prisme sur l’adolescence, dans laquelle chacun pouvait voir son reflet. Les plus adultes d’entre nous auront connu les australiens de Hartley Coeurs à Vifs, la génération Y aura connu les Anglais de Skins et aujourd’hui à l’ère des plates-formes de streaming, la jeunesse peut compter, grâce à Netflix, sur la bienveillance de Sex Education pour aborder des thématiques qui sont propres au passage à l’âge adulte, ou encore 13 Reasons Why qui sans réelle ambition artistique abordait des thématiques difficiles comme le suicide ou le viol.