14 bouées de piscine pour les gens bizarres

Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop

Ce jeudi 26 juin, les festivités ont commencé à Venise pour le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Le tout-Hollywood était présent.

Enfin, les invités sont arrivés à Venise et les réjouissances ont pu commencer. Après des semaines de spéculations et des infos distillées par-ci, par-là, on peut finalement s'intéresser au cœur du sujet: les looks des stars!