«Ennuyeuse et presque offensante»: voici les pires bières de Suisse

«Elle a fait son job pour une soirée chaude et humide à Jakarta, mais c'est probablement un échec majeur dans n'importe quel autre scénario»

«Il y a une légère amertume de base, mais l'équilibre n'est pas parfait et ce n'est pas particulièrement agréable - c'est vraiment un mauvais produit»

Bonus: la Anker, que les plus punks d'entre vous connaissent sûrement, est en fait une bière indonésienne. Eh oui, on apprend de nouvelles choses tous les jours. Elle peut compter sur un noyau de supporteurs, petit mais fidèle. Pour tous les autres, le verdict est à l'image de la note de RateBeer: affreusement bas.

«Brassée sans amour et présentée comme une bière ancienne. Certaines bières sans nom sont meilleures que cela»

Née à Lucerne, la Eichhof fait désormais partie du groupe Heineken depuis 2008. Son goût a-t-il pâti de ce rapprochement avec l'affreuse bière néerlandaise? Cela pourrait expliquer la sévérité de RateBeer, visiblement pas attendri par l'écureuil qui décore bouteilles et canettes.

«Le goût est correct: malt, houblon et une touche de levure. Agréable mais chère»

«Terrible, outrageusement ennuyeuse et presque offensante»

Autre monument des bières industrielles helvétiques, la blonde grisonne peine à convaincre. On pourrait penser que RateBeer ne connaît pas les charmes d'un festival de musique traditionnelle perdu dans les montagnes de la Suisse alémanique, mais le triste destin de la Calanda est malheureusement partagé par (presque) toutes ses collègues.

«Légèrement aqueuse, sans beaucoup de saveur, facile à boire et croquante. J'ai connu bien mieux»

«Dans l'ensemble, elle est fade et aqueuse. Oubliable»

«C'est un breuvage plat et ennuyeux qui porte bien son titre de bière industrielle»

«Il s'agit d'une bière blonde ordinaire et anonyme, mais lorsqu'elle est consommée par plus de 30°C, elle n'est pas si mauvaise que cela»

«Son goût aqueux comporte des notes maltées, herbacées et métalliques. Inutile»

La Feldi est sans doute la bière (industrielle) la plus clivante de Suisse . Deux partis émergent très clairement: le premier la considère comme une honnête blonde de soif, les autres comme une affreuse boisson imbuvable. Le vote de RateBeer donne plutôt raison aux seconds. Les commentaires aussi:

«Notes métalliques. Aqueuse et ennuyeuse»

Voilà une autre blonde qui peut réclamer une place d'honneur sur le podium des bières prolétaires. Et bizarrement, niveau vote, elle fait pire que la mythique «PG».

«J'ai bu 10 multipacks et je me suis réveillé dans un fossé, ma femme m'a aussi quitté»

Mauvaise nouvelle: il semblerait qu'elles ne soient pas très appréciées à travers le globe. Le site RateBeer , «destiné aux amateurs de bière et axé sur le consommateur», fournit des évaluations «impartiales» sur n'importe quelle bière existante. Et ses avis sont plutôt sévères, du moins pour nos bières nationales. Sélection.

Vous l'ignorez peut-être, mais ce vendredi 4 août, la planète célèbre la Journée internationale de la bière. Enfin, disons plutôt les 23 pays et 138 villes qui, selon Wikipédia, reconnaissent cette importante festivité. Pour contribuer dignement aux commémorations, nous avons décidé de mettre à l'honneur les bières helvétiques. Et pas n'importe lesquelles! Ignorant ostensiblement la mode des bières artisanales, nous avons tourné notre attention vers les boissons industrielles.

Pour célébrer la Journée internationale de la bière, nous avons collecté les avis des blondes industrielles suisses les plus célèbres. image: watson

«Ennuyeuse et presque offensante»: voici les pires bières de Suisse

