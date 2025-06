Le couple de stars était seulement fiancé sans s'être jamais marié. Getty Images North America

Katy Perry et Orlando Bloom, c'est fini

Katy Perry et Orlando Bloom auraient mis fin à leur relation après 8 ans ensemble. Voici tout ce que l'on sait.

Plus de «Divertissement»

Il y avait de l'eau dans le gaz depuis un moment. Katy Perry et Orland Bloom ne seraient plus ensemble à en croire les concierges au balcon, c'est-à-dire les journalistes people de TMZ. Quand certains médias francophones utilisent le conditionnel, Gala et Voici affirme: «c'est terminé!»

Première preuve de cette séparation: Orland Bloom est arrivé ce mardi 24 juin, seul, au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez à Venise qui se déroule sur trois jours. Selon les infos du site américain, le papa de 48 ans serait même prêt à faire un barathon après les festivités avec son ami Leonardo DiCaprio, lui aussi invité. Pendant ce temps-là, Katy Perry doit s'en mordre les doigts, car elle rate le mariage du siècle. La chanteuse, dont le dernier album a fait un bide, est en tournée.

Les rumeurs de séparation flottaient depuis plusieurs semaines au-dessus de la tête du couple. La première raison qui confirme leur séparation selon TMZ, c'est le fait que Katy Perry a décidé de louer sa maison de Montecito à l’acteur Chris Pratt, alors qu'elle avait promis à Orlando Bloom d’y élever leur fille, Daisy Dove, 4 ans. Selon le Daily Mail, l'accord est scellé et la star de Jurrasic World a déjà emménagé dans cette demeure de Montecito à 30 millions de dollars.

Autre raison de leur rupture: le voyage dans l'espace de Katy Perry. Le 14 avril, elle faisait partie de l'équipage de la fusée de Jeff Bezos aux côtés de Lauren Sanchez et de ses autres copines. Emportant une fleur dans la capsule et embrassant la terre à son retour comme si elle remerciait Mère Nature de lui avoir permis d'avoir émis 15 tonnes de CO2, soit ce qu'émet un Français en moyenne en 1 an, la chanteuse s'est ramassé un bad buzz monumental et a été la risée d'internet. Pour ne rien arranger, Orlando Bloom n'aurait pas du tout apprécié ce vol de 11 minutes dans l'espace, créant une vive dispute dans leur couple. «Bien sûr qu’elle a été blessée. Imaginez que vous alliez dans l’espace et que votre partenaire ne soit pas impressionné…» a confirmé une source au Daily Mail. Il aurait qualifié ce voyage dans l'espace de «gênant» et «embarrassant» toujours selon une source au tabloïd britannique.

Et puis, comme si tout ceci ne suffisait pas, la carrière de la chanteuse bat de l'aile ces derniers temps. Même si Katy Perry est en tournée mondiale, son dernier album, 143, a été un échec, de quoi frustrer celle qui brillait il y a quelques années avec des titres comme I Kissed a Girl et California Gurls.

Il y a aussi de l'eau dans le gaz entre Justin Bieber et Hailey Bieber

Se battre pour un transat? C'est la vie qu'ils ont choisi Vidéo: watson