«Les joints c’est has been. Les gummies à la weed, c’est le futur»

D'ailleurs, ça a quel goût, une oreille? L'ancien boxeur invité dans l'émission américaine Sunday Night en juin 2012 avait répondu avec un peu de réflexion: «Eh bien, ça dépend. Cela dépend de l'oreille que vous mordez. Mais comme j'ai mordu l'oreille de Holyfield – et qu'il n'y avait pas de sauce piquante Holyfield dessus – ce n'était pas très bon.» On espère qu'Evander Holyfield touchera des royalties pour ces gummies à la weed.

«Le confinement me manque... Voir personne, picoler et mater Netflix»

Pourquoi je ne jouerai probablement jamais à Elden Ring

Elden Ring est un monstre du gaming aux possibilités infinies, capable de nous rendre accro, ou pas.

Après plus de 50 heures de jeu, l'émerveillement ne s'arrête toujours pas. Un géant qui bondit partout veut m'envoyer au nirvana numérique. Il me poursuit en hurlant. La panique s'installe. Soudain, c'est l'orage, accompagné de fortes pluies et de vents violents. Ma vision est troublée, mais cela me donne un avantage. Je peux m'échapper. Devenu borgne, je trébuche par monts et par vaux, jusqu'à ce que les hurlements dans mon dos s'arrêtent.