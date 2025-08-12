bien ensoleillé33°
DE | FR
burger
Suisse
Humeur

TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse

TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse Flashé à 77 km/h dans une zone limitée à 50 à Lausanne, un Français multimillionnaire a reçu une amende de 90 000 francs suisses. La cha ...
N’en déplaise à TF1, les autorités vaudoises se contentent d’appliquer bêtement l’article 34 du Code pénal suisse.Image: dr
Humeur

TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse

Flashé à 77 km/h dans une zone limitée à 50 à Lausanne, un Français multimillionnaire a reçu une amende de 90 000 francs suisses. La chaîne française en perd son latin.
12.08.2025, 16:5912.08.2025, 17:09
Margaux Habert
Margaux Habert
Plus de «Suisse»

L’histoire sonne un peu comme une «révélation choc»: une amende «de 95 000 euros» infligée à un multimillionnaire français flashé à 77 km/h au lieu de 50 dans une ville romande.

Ce mardi 12 août, dans le 13 heures de TF1, le journaliste, voix off façon «Enquête Exclusive» présente d’abord Lausanne comme «une ville paisible» sur un petit ton du style «dès qu’on sort de Paris, de toute façon, c’est la province, alors ici, c’est la muerte».

Flashé à 130 km/h, son amende est annulée pour une excellente raison

Il fonce ensuite tendre un micro à ces pauvres Suisses qui paient des amendes en fonction de leurs salaires. Puis, histoire d'éééétirer l'indignation en longueur, il court à Valence demander à des Français ce qu’ils en pensent. Salutations au Monsieur qui explique que les gens au SMIC devraient être carrément exemptés d’amende.

Enfin, le journaliste de nous achever en racontant qu’en Suisse, une personne qui touche «1600 euros par mois», soit un beau 1500 balles qui paierait à peine le loyer (vous avez d’autres exemples à la con, TF1?), se verrait infliger une amende de 2000 euros; preuve, manifestement, que notre système est tout pourri.

Vidéo: extern / rest

Pas à son coup d'essai

N’en déplaise à TF1, les autorités vaudoises se contentent d’appliquer bêtement l’article 34 du Code pénal suisse, ce bon vieux bouquin de la justice, qui n’a pas été imprimé la semaine dernière. Le texte stipule clairement que le montant du «jour-amende» doit refléter la fortune, le train de vie, les revenus et les charges familiales du contrevenant. Bref, les riches paient cher en Suisse (sauf les impôts, hihi).

Emma Watson est privée de permis pour six mois

Dans le cas du Français concerné, installé en Suisse depuis une vingtaine d’années selon la presse romande (et qui a donc eu le temps d’apprendre à connaître les lois en vigueur, en théorie), l’infraction, qui date de l’été dernier, lui vaut ainsi 40 jours-amendes à 2 000 francs chacun. Soit 80 000 avec sursis, ainsi qu'une amende immédiate de 10 000 francs, totalisant 90 000 francs (un peu plus de 95 000 euros).

Cerise sur le capot de la voiture, ce n’est pas la première fois que ce multimillionnaire français, qui figure dans la liste des 300 plus riches de Suisse selon Bilan, se retrouve dans ce genre de posture: voilà déjà huit ans, il avait écopé d’une peine similaire; 60 000 francs d’amende avec sursis, plus 10 000 francs immédiats. Une anecdote que TF1... n'a pas jugé utile de raconter.

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
de Alberto Silini
4
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
2
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen

Des photos vintage de passages piétons en Suisse:

1 / 10
Des photos vintage de passages piétons en Suisse:
«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Karin Keller-Sutter raconte l'attitude de Trump pendant les négociations
Elle croyait en ses bons rapports avec Donald Trump. Mais cela n’a pas suffi. Ce n’est pas la faute des négociations, affirme la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter dans son premier grand entretien après le choc des droits de douane.
39%, c'est le taux des droits de douane punitifs que le président des Etats-Unis a imposés à la Suisse à la veille du 1ᵉʳ août. Une semaine plus tard, ils sont entrés en vigueur. La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter et le ministre de l'Economie, Guy Parmelin se sont rendus à Washington, mais en vain. Aucun revirement de dernière minute. Au moins, le dialogue avec l'administration Trump a été renoué.
L’article