N’en déplaise à TF1, les autorités vaudoises se contentent d’appliquer bêtement l’article 34 du Code pénal suisse. Image: dr

Humeur

TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse

Flashé à 77 km/h dans une zone limitée à 50 à Lausanne, un Français multimillionnaire a reçu une amende de 90 000 francs suisses. La chaîne française en perd son latin.

L’histoire sonne un peu comme une «révélation choc»: une amende «de 95 000 euros» infligée à un multimillionnaire français flashé à 77 km/h au lieu de 50 dans une ville romande.

Ce mardi 12 août, dans le 13 heures de TF1, le journaliste, voix off façon «Enquête Exclusive» présente d’abord Lausanne comme «une ville paisible» sur un petit ton du style «dès qu’on sort de Paris, de toute façon, c’est la province, alors ici, c’est la muerte».

Il fonce ensuite tendre un micro à ces pauvres Suisses qui paient des amendes en fonction de leurs salaires. Puis, histoire d'éééétirer l'indignation en longueur, il court à Valence demander à des Français ce qu’ils en pensent. Salutations au Monsieur qui explique que les gens au SMIC devraient être carrément exemptés d’amende.

Enfin, le journaliste de nous achever en racontant qu’en Suisse, une personne qui touche «1600 euros par mois», soit un beau 1500 balles qui paierait à peine le loyer (vous avez d’autres exemples à la con, TF1?), se verrait infliger une amende de 2000 euros; preuve, manifestement, que notre système est tout pourri.

Vidéo: extern / rest

Pas à son coup d'essai

N’en déplaise à TF1, les autorités vaudoises se contentent d’appliquer bêtement l’article 34 du Code pénal suisse, ce bon vieux bouquin de la justice, qui n’a pas été imprimé la semaine dernière. Le texte stipule clairement que le montant du «jour-amende» doit refléter la fortune, le train de vie, les revenus et les charges familiales du contrevenant. Bref, les riches paient cher en Suisse (sauf les impôts, hihi).

Dans le cas du Français concerné, installé en Suisse depuis une vingtaine d’années selon la presse romande (et qui a donc eu le temps d’apprendre à connaître les lois en vigueur, en théorie), l’infraction, qui date de l’été dernier, lui vaut ainsi 40 jours-amendes à 2 000 francs chacun. Soit 80 000 avec sursis, ainsi qu'une amende immédiate de 10 000 francs, totalisant 90 000 francs (un peu plus de 95 000 euros).

Cerise sur le capot de la voiture, ce n’est pas la première fois que ce multimillionnaire français, qui figure dans la liste des 300 plus riches de Suisse selon Bilan, se retrouve dans ce genre de posture: voilà déjà huit ans, il avait écopé d’une peine similaire; 60 000 francs d’amende avec sursis, plus 10 000 francs immédiats. Une anecdote que TF1... n'a pas jugé utile de raconter.