«RF» foulera bientôt le central du tournoi de Shanghai. image: Getty

Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé

Le Bâlois disputera un match d'exhibition en marge du Masters 1000 de Shanghai, organisé en octobre prochain. Un événement qui ne doit rien au hasard.

Roger Federer se sent comme chez lui à Shanghai, où il s’est imposé en 2014 et 2017. La preuve: il y fera son retour cet automne, un an après ses apparitions très remarquées dans la «Perle de l'Orient».

En 2024, alors qu’il se faisait plutôt discret dans le monde du tennis depuis sa retraite sportive en 2022, «RF» avait non seulement tapé la balle avec Carlos Alcaraz lors d’un entraînement de l’Espagnol, mais aussi échangé avec Novak Djokovic, assisté aux performances de Jannik Sinner et participé au «Fans Day», où il avait partagé le court avec le champion olympique de tennis de table Fan Zhendong, ainsi qu'avec le joueur chinois Zhang Zhizhen.

Le Bâlois remettra le couvert cette année, ont annoncé dimanche les organisateurs du Masters de Shanghai. Il participera à un match de double aux côtés des acteurs chinois Donnie Yen et Wu Lei, ainsi que de l’ancienne joueuse professionnelle Zheng Jie. La rencontre est prévue pour le 10 octobre, soit deux jours avant la finale.

Mais pourquoi Roger Federer est-il aussi visible durant la tournée asiatique? La réponse se trouve peut-être du côté de l'un de ses business.

La marque de chaussures de sport «On», dont Federer est actionnaire depuis 2019, concentre désormais une grande partie de ses efforts sur le marché chinois, en plein essor dans les domaines du sport, du fitness et des loisirs. Elle a récemment ouvert une boutique dans une rue luxueuse de Shanghai, avant d’inaugurer, au printemps, son magasin phare à Chengdu. Et ce n’est qu’un début: l’équipementier prévoit en effet l’ouverture d’une centaine de points de vente à travers le pays dans les mois à venir.

«On», qui a déjà enregistré une progression de 130% de ses ventes nettes en Asie au premier trimestre, ambitionne de faire du continent asiatique l’un de ses trois principaux marchés, a affirmé Martin Hoffmann, co-CEO de la marque, auprès du Financial Times.

Cependant, la concurrence en Chine est féroce. Les géants Nike et Adidas y sont solidement implantés, tandis que les marques nationales comme Anta Sports, Li-Ning et Xtep ne cessent de gagner des parts de marché. A cela s’ajoute la montée de l'équipementier Hoka, véritable concurrent de la société helvétique, qui investit lui aussi massivement le marché chinois, avec la récente ouverture de son centre de marque à Shanghai.

C’est donc là qu’intervient Roger Federer: en ambassadeur de choix pour la marque «On» – plutôt que pour des raisons sentimentales. Car si, comme le Suisse l’a déclaré à l’annonce de son match, «Shanghai a toujours été un endroit spécial pour moi, avec des fans incroyables, des souvenirs inoubliables et un véritable amour pour le jeu», sa venue semble surtout répondre à des enjeux commerciaux.