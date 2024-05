22 photos de chiens assis comme des humains

All I want for Christmas is: regarder ces chiens choisir eux-mêmes leur cadeau

Voici les tenues les plus folles du Met Gala

Le red carpet le plus prestigieux de l'année a eu lieu, ce lundi soir, à New York. Cette année, le thème était facile, du coup, les stars ont joué le jeu.

Au Met Gala, Il y a des thèmes qui sont peu respectés, parce que difficiles à comprendre. «Camp: Notes on Fashion» en 2019 était probablement le plus nébuleux. Mais cette année, c'était assez limpide. Le thème était: «The Garden of Time» (le jardin du temps) et l'exposition au Metropolitan Museum of Art de New York s'intitule: «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» («Les belles endormies: Réveiller la mode»), une exposition qu'on peut voir du 10 mai au 2 septembre.