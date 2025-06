Les stars au mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez en font déjà trop

Ce jeudi 26 juin, les festivités ont commencé à Venise pour le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez. Le tout-Hollywood était présent.

Enfin, les invités sont arrivés à Venise et les réjouissances ont pu commencer. Après des semaines de spéculations et des infos distillées par-ci, par-là, on peut finalement s'intéresser au cœur du sujet: les looks des stars!

La première soirée a eu lieu ce jeudi 26 juin, mais bon nombre d'invités sont arrivés quelques jours avant pour reposer leurs yeux bouffis du décalage horaire, parce que voyager en jet privé, c'est super fatigant.

La preuve avec Oprah Winfrey qui n'a pas l'air d'avoir complètement atterri.

Error 404. GC Images

Ivanka Trump et son mari Jared Kushner avaient l'air un peu plus réveillés ce mardi 24 juin.

GC Images

Les invités ont profité de ces quelques jours de détente à se prélasser à la piscine du Cipriani pour certains, comme le rapporte TMZ, d'autres ont goûté à la dolce vita en mangeant dans des restaurants chics de la ville. D'autres encore se sont retrouvés au petit-déjeuner de leur hôtel. C'est le cas de Kim et Khloé Kardashian qui ont tapé la bise à Orlando Bloom, visiblement à peine sorti de sa séance de gonflette, car rappelons-le, l'acteur est désormais célibataire et donc potentiellement «Raya disponible».

Coucou les filles! Au fait, je suis célibataire. GC Images

Orlando Bloom et Katy Perry se sont séparés il y a quelques jours après presque 10 ans de relation. La chanteuse n'a pas pu se rendre au mariage, car elle est actuellement en tournée.

Et si des rumeurs prétendent que l'acteur et Kim Kardashian sont devenus soudainement proches à Venise, il faut rappeler que la star de la télé-réalité est très copine avec Katy Perry. Elles ont récemment passé quelques jours à Paris ensemble pour le procès-party des papis braqueurs de Kim Kardashian. Lauren Sanchez faisait également partie du groupe.

Alors comme ça, tu es célibataire? GC Images

Le soir venu, il fallait être prêt à 19h30 tapante, rapporte TMZ. Les invités ont eu comme consigne de se rendre sur un quai précis et des bateaux les ont emmenés sur l'île de San Giovanni Evangelista, dans les jardins de la Villa Baslini où se déroulait l'événement.

Mais avant de vous montrer leurs tenues, prenons-en plein la vue avec... la robe de la reine de la night, Lauren Sanchez. Attention les yeux, c'est soyeux à souhait!

Lauren Sanchez qui sourit, mais qui intérieurement doit avoir juste envie de respirer. GC Images

Cette première chute de rideau a été créée par Schiaparelli Couture, collection printemps 2025 et une chose est sûre, vous ne pourrez rien faxer dans cette robe.

Le gluten, c'est la kryptonite de Lauren Sanchez. GC Images

Lauren Sanchez aurait prévu pas moins de 27 tenues sur les quatre jours des festivités.

Quant aux looks des invités, on sent qu'il ne s'agit que d'une première soirée «casual». Les hommes portent des chemises ouvertes. Quant aux femmes, il y a toujours celles qui savent rester élégantes sans en faire trop, comme la petite amie de Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti, et les autres, comme le mystérieux cœur de Cupidon qu'on aperçoit derrière la mannequin sur la photo ci-dessous.

On a peu d'info sur la femme-cœur: qui est-elle? Quels sont ses réseaux? Comment va-t-elle s'asseoir dans le bateau? GC Images

Peut-être une saltimbanque qui s'est perdue parmi les invités. GC Images

Leonardo DiCaprio a tenté de jouer les incognitos en enfonçant sa casquette sur son crâne.

C'est bon Leo, on sait que c'est toi. GC Images

Kendall et Kylie Jenner étaient là également. Cette dernière est venue sans son petit ami, Timothée Chalamet. Pour lui tenir compagnie à la place: un grand verre de rosé tiède.

GC Images

Kim Kardashian a fait du Kim Kardashian en se twixxant dans une peau de serpent.

GC Images

Oprah Winfrey a repris des couleurs. Un massage aux pierres chaudes à l'hôtel et hop! On se sent comme neuve.



GC Images

Surtout que, les quelque 200 invités sont logés aux frais de la princesse, c'est-à-dire Jeff Bezos, qui a loué pour l'occasion trois palaces de la ville. Selon les médias people américains, chaque guest coûte environ 50 000 dollars, ce qui équivaut à un mariage à 10 millions.

Mis à part les photos des paparazzis, aucun cliché n'a filtré sur les réseaux sociaux des invités. Selon TMZ, la soirée s'est déroulée telle une réunion de la CIA où tous les téléphones ont été confisqués. Les Kardashian ont-elles survécu?

Vite les filles! Faites un selfie, parce qu'après, les photos sont interdites

GC Images

Non Kim, tu n'es pas le centre du monde de Khloé.

Image: instagram Entertainmenttonight

Khloé est son propre centre du monde et c'est déjà assez lourd à porter.

Image: instagram Entertainmenttonight

Selon la presse italienne, Lauren Sanchez et Jeff Bezos se diront «oui» sur l'île San Giorgio Maggiore qui fait face à l'Arsenal, l'ancien chantier naval de la Sérénissime, avant un grand bal ce samedi 28 juin. Une cérémonie qui n'aura rien d'officiel puisque le couple est déjà uni selon les infos de Page Six. Ils se sont mariés civilement aux Etats-Unis et ont signé un prenup, un contrat à plusieurs millions dont les détails sont gardés secrets.

Ce que l'on sait par contre, c'est que Jeff Bezos, le troisième homme le plus riche du monde, a déjà offert à sa promise un collier et des boucles d'oreilles, selon Page Six. Peut-être le portera-t-elle ce week-end? Si c'est le cas, il faudra sortir les lunettes de soleil, parce que le machin en diamants coûte entre 3 et 5 millions de dollars.

