Vous allez vous sentir vieux! Ces films et chansons ont 20 ans cette année

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

C'est l'heure du quart d'heure de culture populaire (et d'une nouvelle crème anti-rides).

Vous avez l'impression que 2003, c'était il n'y a pas si longtemps? C'était, en fait, il y a 20 ans. Oui, ça fait mal. Ça ne va pas être facile de réaliser que les films et chansons ci-dessous auront 20 ans cette année et que vous n'avez donc pas forcément rajeuni.

Amusez-vous :)

Les films qui ont 20 ans cette année

Le monde de Nemo

©Disney

Incroyable! Ça fait 20 ans que Marin et Dory ont cherché pour la première fois le petit Nemo dans l'océan. Depuis, les poissons-clowns et poissons-chirurgiens se font appeler Nemo et Dory.

Love actually

©United International Pictures GmbH

L'un des films de Noël les plus populaires de tous les temps fête ses 20 ans cette année.

Honey

©United International Pictures

Ça fait également 20 ans que Jessica Alba s'est glissée dans la peau de la danseuse hip-hop Honey. Et contrairement à nous, l'actrice a à peine vieilli.

Jessica Alba, 41 ans, avec ses enfants. image: instagram

Comment se faire larguer en dix leçons

Image: google

2003 a été une bonne année pour les fans de comédies romantiques. L'un d'eux était le film ci-dessus mettant en vedette Kate Hudson et Matthew McConaughey.

Matrix reloaded

©Warner Bros. Pictures Germany

Vous avez l'impression que ce film est sorti il y a seulement dix ans? La suite de Matrix avec Keanu Reeves était très attendue à l'époque et a rapporté plus de 700 millions de dollars dans le monde.

Bruce tout puissant

©Buena Vista

Le bon vieux temps où Jim Carrey faisait de grandes comédies...

Freaky Friday

©Buena Vista

Les meilleures comédies pour adolescents sont-elles sorties en 2003? Au fait, ça a été confirmé, il y aura une suite de Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan.

Pour tout savoir, c'est par ici 👇 Ce film culte pour jeunes filles en crise d'ado aura une suite de Marie-Adèle Copin

Elf

©Warner Bros. Pictures Germany

On aime ou on n'aime pas l'humour de Will Ferrell. Mais Elf est un film culte qui devrait être regardé chaque année, en période de fête de fin d'année. Et là encore: 20! Ans!!!! 🤯

2 fast 2 furious

Et dire qu'après, il y en a eu près 500 de Fast & furious.

D'autres films qui fêtent leurs 20 ans cette année (Holy moly!)

S.W.A.T.

Good bye, Lenin!

Big fish

Rock academy

Hulk

Les chansons qui ont 20 ans cette année

In da club de 50 Cent

Bring me to life d'Evanescence

Crazy in love de Beyoncé et Jay-Z

Le chemin de Kyo

Where is the love? des Black Eyed Peas

Can't hold us down de Christina Aguilera

DJ de Diam's

Me against the music de Britney Spears et Madonna

Never leave you (Uh Oooh, Uh Oooh) de Lumidee

Lumidee, vous vous souvenez? Qu'est-elle devenue? Une recherche rapide sur l'internet mondial a révélé que la chanteuse portoricaine a sorti un autre album quatre ans plus tard, mais n'a jamais égalé son succès dans les charts de 2003. Elle se produit toujours en tant que musicienne aujourd'hui.

instagram lumidee

Qu'est-ce qui a 20 ans cette année encore?

Ce baiser entre Britney et Madonna

image: AP

En août 2003 aux MTV Video Music Awards à New York, le petit ami de Britney de l'époque, Justin Timberlake, était peu amusé par ce baiser. Après Britney, Christina Aguilera a également mis sa langue dans la bouche de Madonna, mais on en a beaucoup moins parlé.

Et voici des stars dont on a été Fan 2 en 2003

Justin Timberlake et son chapeau posé légèrement de biais (parce que c'était stylé)

image: EPA PA

Justin Timberlake avec un sweat à manches longues sous un polo (parce que 2003, c'est l'époque des couches)

image: EPA PA

Christina Aguilera qui compte en Mississippi dans la douche auto-bronzante

image: EPA PA

Chaînes et bracelet éponge pour Avril Lavigne

image: AP PA

Anastacia et ses lunettes fumées

image: AP

Kelly Osbourne et le look emo

image: EPA

Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique:

1 / 25 Ces photos des années 2000 vous rendront trèèès nostalgique

Des New-Yorkais manifestent pour dire que les pigeons n'existent pas: