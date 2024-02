Les Beatles auront droit à 4 biopics

Le cinéaste britannique oscarisé Sam Mendes a prévu de réaliser quatre biopics sur le groupe – un sur chacun des membres. Les films sont prévus pour 2027.

Plus de «Divertissement»

Les Fab Four auront bientôt des biopics qui raconteront leur histoire. Le New York Times explique en effet que le cinéaste britannique Sam Mendes – American Beauty, Skyfall – a obtenu les droits sur la musique et l'histoire de vie des Beatles pour pouvoir réaliser quatre films à leur sujet, avec à chaque fois le point de vue de l'un des membres. La sortie des films est prévue pour 2027.

«Je suis honoré de raconter l'histoire du plus grand groupe de rock de tous les temps», déclare-t-il dans un communiqué. Il n'y a toutefois pas beaucoup de détails supplémentaires pour l'instant.

Le New York Times rappelle la capacité de Sam Mendes à «travailler avec des éléments biographiques complexes sur une longue période», citant en exemple The Lehman Trilogy pour laquelle le cinéaste a gagné un Tony Award. (ag)