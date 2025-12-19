brouillard-2°
Ces photos vont faire bugger votre cerveau

Ces photos vont faire bugger votre cerveau

On a déniché pour vous les plus belles pépites d’Internet où la coïncidence frise le paranormal.
19.12.2025, 05:3319.12.2025, 05:33

On trouve sur Internet des images dont on ne sait pas si elles sont le fruit du hasard ou d'une mise en scène. Elles sont si incroyables qu'il semble presque impossible que de telles coïncidences soient possibles. On aura probablement jamais la certitude absolue.

Cela dit, on s'en fout, parce que là, tout de suite, on a pas très envie de bosser. Alors, prenons le temps de jeter un coup d'oeil!

LegggoooOOOOOOooo!

Malgré la situation problématique, le service marketing n'aurait pas pu mieux s'y prendre.

Image
Image: reddit

La probabilité d'avoir réellement un t-shirt aussi moche une telle assiette dans ses affaires est infime.

Image
Image: reddit

Il faut qu'il joue au loto...

Image
Image: reddit

Bus numéro 222 le 22.02.2022 à 22h22.

Coïncidence? Ou bien quelqu'un complote-t-il pour conquérir le monde?

Image
Image: reddit

À propos de domination

Image
Image: imgur

Voilà qui donne envie d'aller le voir.

Image
Image: reddit

Quel est le lien entre les deux magasins?

Image
Image: reddit
Ces 17 intérieurs de maison sont un vrai cauchemar

Cela ne présage rien de bon.

Image
Image: reddit

Elle se fond dans le décor.

Image
Image: reddit

Quand on se trouve au bon endroit au bon moment.

reddit
Image: reddit
reddit
Image: reddit

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une femme sur cette photo.

Image
Image: reddit

La poêle était-elle incluse gratuitement avec la cuisine?

Image
Image: reddit
Ça pique les yeux

Pourquoi cette image est-elle si satisfaisante?

r
Image: reddit

C'est étrangement glauque

Image
Image: reddit

L'ont-ils retrouvé?

Image
Image: imgur

C'était probablement vendu en lot.

Image
Image: reddit

Et puis, par hasard, quelqu'un a pris une photo. 😱

Image
Image: reddit
Image
Image: reddit

Au lieu de prendre une photo, cette personne devrait appeler la police!

Image
Image: imgur
Image
Image: imgur

Comment savoir que le destin vous hait?

Image
Image: twitter

Quelle TRISTESSE.

Image
Image: twitter

Quelles sont les chances de trouver des bougies de la même couleur que vos ongles?

Image
Image: reddit

La photo parfaite n'existe pas...

Image
Image: imgur

Donc les deux voitures sont à elle, on ne veut rien savoir.

Image
Image: reddit

Nous aimerions savoir quel panneau a été installé en premier.

Image
Image: imgur
«Où est papa?»
«Au club de gentlemen Sperarmint Rhino.»

Il est difficile de croire que ce motif soit si demandé.

Image
Image: reddit

(smi)

