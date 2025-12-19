Ces photos vont faire bugger votre cerveau

On a déniché pour vous les plus belles pépites d’Internet où la coïncidence frise le paranormal.

Plus de «Divertissement»

On trouve sur Internet des images dont on ne sait pas si elles sont le fruit du hasard ou d'une mise en scène. Elles sont si incroyables qu'il semble presque impossible que de telles coïncidences soient possibles. On aura probablement jamais la certitude absolue.

Cela dit, on s'en fout, parce que là, tout de suite, on a pas très envie de bosser. Alors, prenons le temps de jeter un coup d'oeil!

LegggoooOOOOOOooo!

Malgré la situation problématique, le service marketing n'aurait pas pu mieux s'y prendre.

La probabilité d'avoir réellement un t-shirt aussi moche une telle assiette dans ses affaires est infime.

Il faut qu'il joue au loto...

Bus numéro 222 le 22.02.2022 à 22h22.

Coïncidence? Ou bien quelqu'un complote-t-il pour conquérir le monde?

À propos de domination

Voilà qui donne envie d'aller le voir.

Quel est le lien entre les deux magasins?

Cela ne présage rien de bon.

Elle se fond dans le décor.

Quand on se trouve au bon endroit au bon moment.

Image: reddit

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une femme sur cette photo.

La poêle était-elle incluse gratuitement avec la cuisine?

Pourquoi cette image est-elle si satisfaisante?

C'est étrangement glauque

L'ont-ils retrouvé?

C'était probablement vendu en lot.

Et puis, par hasard, quelqu'un a pris une photo. 😱

Image: reddit

Au lieu de prendre une photo, cette personne devrait appeler la police!

Image: imgur

Comment savoir que le destin vous hait?

Quelle TRISTESSE.

Quelles sont les chances de trouver des bougies de la même couleur que vos ongles?

La photo parfaite n'existe pas...

Donc les deux voitures sont à elle, on ne veut rien savoir.

Nous aimerions savoir quel panneau a été installé en premier.

«Où est papa?»

«Au club de gentlemen Sperarmint Rhino.»



Il est difficile de croire que ce motif soit si demandé.

(smi)