Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) est l'héroïne du film qui prend place 64 ans avant la saga originale. Image: Lionsgate

«Hunger Games» revient

À deux mois de sa sortie en salle, La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce.

Plus de «Divertissement»

C'est l'une des grosses sorties hollywoodiennes de cette fin d'année 2023, adaptée de la saga littéraire à succès Hunger Games de l'autrice Suzanne Collins. Ce préquel se dévoile dans une bande-annonce deux mois avant sa sortie en salle le 14 novembre, avec une histoire inédite et de nouveaux personnages.

La bande annonce 👇 Vidéo: watson

Le film, intitulé La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, raconte la jeunesse de Coriolanus Snow, joué par le Britannique Tom Blyth, le futur et glaçant président qu'incarnait Donald Sutherland dans les quatre longs métrages avec Jennifer Lawrence, sortis entre 2012 et 2015.

Coriolanus Snow, le Président de Panem, était le grand antagoniste des premiers films. À la tête du Capitol, celui-ci était bien décidé à garder la tradition des Hunger Games coûte que coûte, quitte à écraser le moindre début de révolte d'une main de fer. Jeune homme ambitieux issu d'une maison prestigieuse, Coriolanus est désigné mentor du District 12 lors de la dixième édition des jeux. Le film semble lever le voile sur son mystérieux passé.

Le film est réalisé par Francis Lawrence, qui était aux commandes des trois films précédents. Niveau casting, l'héroïne du film, Lucy Gray Baird, est interprétée par Rachel Zegler, également vue dans West Side Story. Cette habitante du District 12 se retrouvera propulsée au cœur des jeux, 64 ans avant que Katniss ne fasse son entrée dans l'arène. À ses côtés, on pourra également retrouver l'oscarisée Viola Davis, Jason Schwartzman ainsi que Peter Dinklage dans le rôle de Casca Highbottom, l'inventeur des Hunger Games.

Rendez-vous le 14 novembre 2023 pour de nouveaux «Jeux de la Faim.»

Notre dossier sur les héroïnes au cinéma👇 Analyse Il y a un problème avec les rôles féminins dans les films d'horreur