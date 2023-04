Bienvenue dans un univers qui vous sera terriblement familier. Image: Universal

Le film «Super Mario» concrétise un rêve d’enfant

Adapté du jeu vidéo iconique de Nintendo, Super Mario Bros, le film est sorti ce mercredi dans notre beau royaume. Notre avis, sans spoilers, évidemment.

En 1993 sortait Super-Mario Bros. au cinéma. En ces temps lointains, la Game Boy et la Super Nintendo régnaient alors sur le monde des jeux vidéo et c'était tout naturel que soient adaptées en chair et en os les aventures de deux frères plombiers new-yorkais se retrouvant propulsés au Royaume Champignon, un état policier cyberpunk sombre et dystopique… Bon d'accord, pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que cette adaptation était faisandé dès sa sortie.

Nintendo, frileux de voir son patrimoine saccagé à nouveau, a depuis, conservé les droits de ses personnages suffisamment longtemps pour que le jeu vidéo atteigne ses lettres de noblesse dans la culture et dans le cœur des gens pour qu'une adaptation ne soit plus synonyme de trahison. Ainsi, trente ans après cette première abomination cinématographique, les héros de Nintendo ont le droit à une nouvelle aventure sur grand écran, animée cette fois, et qui semble être une véritable extension des jeux plutôt qu'une adaptation, tant tout semble être naturel aux yeux du spectateur.

Néanmoins à l'international comme dans nos contrées, cette nouvelle adaptation ne semble pas faire l'unanimité chez les critiques. Certains adorent, quand d'autres le jugent sans intérêt, avec des allures de pub géantes pour Nintendo. Au moment où l'on écrit ces lignes, le film affiche la note moyenne de 54% de critique de presse sur le site agrégateur Rotten Tomatoes pour un score d'audience de 94%. Une estimation au premier jour qui prédit néanmoins un vrai succès populaire et commercial.

Si certains avis trouvent le film trop court et trop simpliste, pour nous, ce n'est que du fun au bout du tuyau. univesal

Champignons pour tout le monde

Super Mario Bros, le film a beau être une aventure colorée allant à mille à l'heure, c'est également une célébration joyeuse de l'histoire de cette franchise avec laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi. En effet, le film déborde de références à tous les jeux Mario sortis depuis 1984 et touche inévitablement tous les publics qui ont, un jour ou l'autre, eu une manette entre les mains. Des plus jeunes aux adultes qui ont posé leurs doigts sur les manettes de la NES jusqu'à la télécommande de la Wii, les spectateurs familiers à la franchise et ceux qui ont grandi avec Mario se sentiront constamment touchés par les nombreux détails visuels ou sonores qui leur évoqueront forcément l'enfance avec nostalgie.

Si le scénario des jeux vidéo tient généralement sur un post-it: sauver la princesse Peach kidnappée par le méchant Bowser, le film épaissit légèrement l'ensemble en retraçant l'origine des frères Mario et Luigi. En effet, ceux-ci vivent à Brooklyn et tentent de se lancer dans leur entreprise de plomberie malgré les moqueries de leur famille et concurrents.

Si le reste de la trame ne surprend personne, la princesse Peach vient néanmoins briser le cliché de la jeune demoiselle en détresse, devenant une intrépide héroïne plus tenace et courageuse que notre héros. Le film, aussi simple soit-il, ne brille pas par sa profondeur, privilégiant l'action durant 1h22 mais touche néanmoins le cœur des spectateurs en leur livrant un message sur le courage, l'entraide et la fraternité, proposant ainsi des moments réellement attendrissants parmi ce festival de scènes jouissives et souvent drôles. Super Mario Bros, le film, malgré les apparences, va au-delà d'un simple fan-service régressif et s'adressera surtout aux enfants, leur rappelant que la taille ne compte pas et qu'être fort et indépendant n'est pas une question de genre.

Le vilain Bowser est interprété en VO par Jack Black qui semble s'être vraiment amusé. Image: Universal

«Itsaaaa meee, mario!»

Visuellement, le film est à la hauteur des standards. Le studio Illumination derrière la franchise à succès Moi, moche et méchant et Les Minions, a réussi à imposer l'identité vidéoludique de l'univers de Mario avec une ampleur et une fidélité à laquelle on ne s'attendait pas. Le film réussit à donner du corps à l'univers hétéroclite (et complètement WTF) du plombier moustachu sans qu'absolument rien ne détonne.

Au niveau du casting vocal, l'acteur Chris Pratt qui donne sa voix à Mario dans la version originale avait été largement critiqué par les internautes lors des premières images, et force est de constater qu'il s'en sort plutôt bien, loin de la prestation catastrophique annoncée. Car si certains gimmicks du personnage sont bien présents, épargner au spectateur un accent italien forcé était une excellente idée, chose que la voix française fait évidemment très bien de son côté.

Peau de banane, carapace bleue et route arc-en-ciel, tu connais. Image: Universal

Super Mario Bros, le film concrétise un rêve d'enfant sur grand écran pour des millions de joueurs, petits et grands. Sans doute que les personnes peu familières à l'univers de cette franchise culte auront un peu du mal à s'immerger dans un monde si bariolé, mais si tel est le cas, peut-être qu'ils se sont trompés de salle. Si le film n'a pas l'émotion et la profondeur d'un Pixar, Super Mario Bros, le film reste néanmoins un spectacle généreux et jubilatoire qui donne la banane et inévitablement l'envie d'appuyer sur «start».

«Super Mario Bros, le film» est sorti ce mercredi 5 avril dans les salles de cinéma romandes.

