Angelina Jolie sur le plateau de tournage du biopic sur Maria Callas. Image: x @THR

Angelina Jolie va incarner une grande icône

Après une pause de deux ans, l'actrice oscarisée revient à l'écran. Angelina Jolie jouera le rôle de la chanteuse d'opéra Maria Callas.

Jennifer Doemkes / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Il y a quelques semaines, Angelina Jolie a donné des informations personnelles rares lors d'une interview. L'actrice expliquait que depuis sa séparation d'avec Brad Pitt à l'automne 2016, elle avait réduit son temps de travail pour ne pas être trop longtemps loin de chez elle et de ses enfants.

Un aperçu de l'interview ici 👇 People Angelina Jolie: «Je suis un peu déprimée en ce moment»

Deux ans se sont écoulés depuis son dernier film, le long métrage Marvel Eternals est sorti en novembre 2021. Aujourd'hui, l'actrice oscarisée revient sur le grand écran avec un rôle emblématique. Angelina Jolie incarnera la légendaire chanteuse d'opéra Maria Callas. Le biopic Maria est mis en scène par Pablo Larraín, qui a également réalisé Spencer et Jackie.

Angelina Jolie en icône de l'opéra

Le tournage se déroule actuellement entre autres à Paris, Budapest et Milan. Les premières photos du plateau ont été publiées et montrent l'actrice principale dans son rôle. Sur l'une d'entre elles, Angelina Jolie apparaît dans un look glamour, tandis que sur une autre, on la reconnaît à peine avec ses grosses lunettes en corne et son pull-over en maille beige.

Un petit zoom: image: x @thr/twitter

Selon Deadline, les costumes d'Angelina Jolie sont basés sur les tenues originales de la Callas. La production aurait consulté des organisations de protection des animaux comme PETA au sujet de l'utilisation d'anciens morceaux de fourrure provenant des archives du costumier Massimo Cantini Parrini et aurait délibérément décidé de ne pas utiliser ni de se procurer de nouvelle fourrure.

Maria devrait se concentrer sur les derniers jours de la chanteuse dans le Paris des années 1970 et retracer «l'histoire turbulente, merveilleuse et tragique» de cette icône de l'opéra. Le scénario, qui a été achevé avant la grève des scénaristes, a été écrit par Steven Knight (Peaky Blinders).

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)