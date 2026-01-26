Robert Pattinson sera bientôt à l'affiche de Batman 2. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait, affublé de son costume, lors du tournage du premier opus. getty/watson

Robert Pattinson se confie sur son étrange odeur corporelle

Au détour d'un shooting pour le parfum Dior Homme Intense, dont il est l'égérie, l'acteur britannique a lâché quelques confidences au magazine GQ: son absence d'odorat, ses impressions sur Zendaya ou encore la manière dont il a enregistré de la musique... fringué en Batman.

Plus de «Divertissement»

Période mouvementée pour Robert Pattinson. Entre le tournage de The Odyssey de Christopher Nolan et du troisième volet de Dune l'année passée, suivis directement de la promo de Die, My Love, l'acteur de bientôt 40 ans se prépare à tourner The Batman 2 et à sortir The Drama, début 2026.



Ce qui ne l'a pas empêché de se poser pour une interview sur canapé avec le magazine GQ, où l'acteur britannique et jeune papa a lâché quelques vérités, entre deux photos pour Dior. A commencer par le fait que Robert devra bientôt prendre du poids, après avoir atteint un tour de taille de 69 cm pour un shooting dont il ne peut révéler les détails.

«Tous ces gars disent: Il est trop maigre pour jouer Batman. Et moi, je suis là en permanence: Je dois faire une taille échantillon!» Robert Pattinson

Son odeur

Vient ensuite une question très intéressante: son odeur. A votre avis, à quoi peut bien humer l'épiderme de l'ancien vampire de Twilight? Le musc? Le cuir? Quelque chose de plutôt boisé ou floral? Eh bien, rien à voir.

Lorsque la journaliste de GQ lui demande si, comme l'acteur lui-même l'a affirmé il y a cinq ans, il sent toujours la craie, il explique:

«Je sentais à 100% exactement comme une craie, avant» Robert Pattinson

«Je ne remarque plus vraiment mon odeur. Avant, j’avais une odeur très particulière, très marquée», explicite l'acteur. «Ouais, une odeur de craie. Et, avant ça, c’était une sorte d’odeur assez… vicieuse. Vicieuse.»

On en saura pas plus sur ce à quoi peut bien ressembler une odeur «vicieuse». Si ce n'est qu'aujourd'hui, Robert Pattinson semble avoir perdu tout sens olfactif. «C’est tellement bizarre. Il faut que j’en fasse beaucoup pour sentir quoi que ce soit. Ce que je ne comprends pas. Tu peux aller à la salle et tout, je suis là:OK, je ne sens plus rien.»

Les films

Plus que son odorat perdu, ce sont surtout les films de Robert Pattinson qui vont rythmer son année 2026. Il ne peut encore rien dire sur The Odyssey, superproduction basée sur le poème d'Homère avec Matt Damon et Tom Holland («Je crois qu’on se fait assassiner si on en parle»), à l'exception d'un détail:

«J’ai vu un mouton! C’est la seule chose que je peux révéler» Robert Pattinson, à propos de The Odyssey

Au-delà du mouton, c'est l'actrice Zendaya, avec laquelle il partage l'affiche de trois films cette année, qu'il a beaucoup côtoyée. Le duo se trouvera dans Dune: Troisième Partie, The Drama et The Odyssey - même s'ils ne se sont «croisés qu'en passant» sur le tournage de ce dernier.

«Elle est super. Je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Elle est incroyable dans The Drama et dans tous les autres. En fait, je n'ai pas vu ce qu'elle a fait dans The Odyssey, je n'ai vu que des images et on s'est croisés l'un l'autre en passant», précise son partenaire à l'écran.

La musique

On apprendra également en passant que Robert ne possède pas Spotify (même s'il réalise au cours de l'interview qu'un de ses morceaux se trouve sur la plateforme, sans qu'il ne touche de royalties). Mais, surtout, qu'il a «enregistré des choses» ces derniers temps. Mais ne vous attendez pas à une sortie de sitôt, car l'artiste est peu sûr de lui-même.

«C’est juste tellement difficile de savoir si tu es un total tocard» Robert Pattinson, à propos de sa musique

«Et ensuite, le ratio risque/récompense est tellement élevé. Ce serait tellement embarrassant si tu dis: Oh, j’ai fait des chansons. Et qu’on te répond: Ouais, c’est nul. C’est horrible», soupire-t-il.

«Pendant le tournage de Batman, j’ai fait des tonnes et des tonnes de musique électronique d'ambiance», confie-t-il encore. «Il y a une vidéo qui est ma préférée… J’étais dans une tente tout le temps, dès que j’avais une pause, et j’ai mon casque au-dessus des oreilles de chauve-souris et je fais de la musique électronique sur MPC avec ma vape, déguisé en Batman.»

«Avec la cagoule! C’était tellement difficile d’enlever la cagoule, mais j’ai mis le casque par-dessus la cagoule. Il y a eu une période où je pensais sortir ça» Robert Pattinson

Hélas, finalement, l'acteur a changé d'avis: «Vous devez choisir qui vous êtes dans la vie, vous ne pouvez pas tout être.»

Tourner avec Zendaya, sentir la craie, ou sortir des sons affublé d'une cagoule et d'oreilles de chauve-souris: Robert a choisi. (mbr)

Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps 1 / 12 Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes. source: sda / chris pizzello