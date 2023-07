Image: Apple

Voici le prochain film épique signé Ridley Scott

Le maestro Ridley Scott nous offre les premières images de son film «Napoléon», avec un Joaquin Phoenix habité dans le rôle de l'empereur.

Epique, dirons-nous. Cette première bande-annonce du film qui retrace le parcours du mythique homme d'Etat français a de quoi réveiller les cinéphiles en ces fortes chaleurs. Les images révèlent un Napoléon Bonaparte qualifié d'«empereur», d'«amant», de «tyran» et de «légende».

Ridley Scott s'attarde sur l'ascension militaire et politique de Napoléon, tout en brossant sa relation avec sa femme, Joséphine de Beauharnais, campée par la talentueuse Vanessa Kirby.

Le synopsis décrit: «Un retour sur ses origines et son ascension vers le titre d’empereur, vu à travers le prisme de sa relation avec sa femme Joséphine»

Une fresque qui épousera une vision personnelle du réalisateur, conjuguée à la plume de David Scarpa (scénariste de Tout l'argent du monde ou encore la folle série The Man in High Castle), et passera par ses batailles (notamment celle d'Austerlitz) et sa prise du pouvoir. Rien que ça. Le menu paraît gargantuesque.

Surtout que Joaquin Phoenix, qui prête ses traits, paraît habité, continuant à avancer ses cavalcades, de plus en plus essoufflées et fantomatiques, jusqu'à sa défaite inexorable inscrite dans tous les manuels d'histoire.

Napoleon, la bande-annonce Vidéo: watson

Produit par Apple, le film trouvera refuge dans les salles le 22 novembre 2023, avant d'être disponible pour les abonnés de la plateforme Apple TV+ quelques temps plus tard.

Pour Ridley Scott, 85 ans (!), ce film historique laissera place à un autre projet qu'il est en train de mettre en boîte: Gladiator 2. La bobine est prévue dans les salles pour le 20 novembre 2024. Infatigable Scott.