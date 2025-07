Hailey et Justin Bieber ont poursuivi leur virée en Suisse romande avec une visite du côté de La Vallée-de-Joux et d'une buvette d'alpage. image: justin bieber

Après Genève, les Bieber partent à la conquête du canton de Vaud

C'est un véritable tour de Suisse romande qu'a mené le couple ce mercredi après avoir provoqué l'émoi dans la cité de Calvin.

L'annonce de la présence du chanteur canadien et de sa femme à Genève s'est propagée comme une traînée de poudre. Résultat, mercredi matin, c'est une petite cinquantaine de fans qui piétinaient devant le Four Saisons, où le couple avait posé ses valises la veille, avec l'espoir d'apercevoir leur idole - voire d'échanger quelques mots avec lui.

Après un passage par le restaurant Il Lago de leur hôtel, et histoire de poursuivre paisiblement leur séjour en terres helvétiques dans la quiétude et la bonne humeur, Justin et Hailey ont sauté en fin de matinée à bord d'une Mercedes aux vitres teintées, selon des témoins sur place.

«Hailey est belle. Beaucoup trop belle» Une témoin et fan présente sur place, à watson

En route! image: justin bieber

Direction le canton de Vaud, et plus précisément la Vallée-de-Joux, pour une visite du musée-atelier Audemars-Piguet. «Nous sommes ravis de vous avoir accueillis au Brassus, nous avons hâte de vous revoir», s'est réjoui la marque dans un commentaire posté sous la publication d'Hailey Bieber, posant fièrement devant l'iconique musée.

Hailey Bieber chez Audemars-Piguet, à la Vallée-de-Joux. image: hailey bieber

La mannequin et entrepreneure a pris la pose devant la célèbre structure de la marque. hailey bieber

Pour l'anecdote, Justin Bieber est un fan éperdu de la maison horlogère. Pas plus tard que le mois dernier, le chanteur s'est affiché avec un modèle doré pour le moins... clinquant, la Royal Oak Frosted Gold Selfwinding. Le présage d'un futur partenariat? Contactée, la marque n'a pas encore répondu aux sollicitations de watson.

Le modèle de Justin Bieber, avec lequel il s'est affiché sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. image: hailey bieber

La visite a probablement ouvert l'appétit de Monsieur et Madame Bieber, qui se sont dirigés ensuite vers un hôtel-restaurant de la région, où le couple a encore profité de continuer d'immortaliser leur séjour, faire de la balançoire et (qui sait?) peut-être goûter quelques spécialités du coin.

Le couple s'est arrêté dans cet établissement près de St-Cergue. image: justin bieber

Justin en a profité pour faire le foufou sur la balançoire. justin bieber

Prendre quelques photos. image: justin bieber

Et Hailey pour faire des bêtises. image: justin bieber

Le mystère reste entier quant à savoir si Justin et Hailey pousseront leur périple suisse pour quelques jours supplémentaires. Prochaine étape: Fribourg? Le Valais? Neuchâtel? Nous vous tiendrons naturellement informés.