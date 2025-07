Ce «Frouze» se moque des Romands au Montreux Jazz, mais il commet des erreurs

Yugnat999 sur Instagram est connu pour ses mèmes décalés et parfois trash. Sa cible cette semaine: la soirée organisée par Audemars Piguet dans le cadre du Montreux Jazz Festival, ou plus précisément, la faune qui va à ce genre de teuf.

Sur Instagram, celui qu'on surnomme Yugnat, fait rire 597 000 fans avec ses mèmes liés au monde de la fête et du travail. Il utilise autant des séquences de célébrités hollywoodiennes que de politiciens français et a ce don pour dégoter des vidéos encore peu virales qui, sorties de leur contexte, nous poussent parfois à aller chercher l'origine de la vidéo.

Comme celle-ci, par exemple👇

Cette semaine, l'artiste s'est attaqué à une cible inatendue: la Suisse. Plus précisément, le Montreux Jazz. Plus précisément, la Audemars Piguet Parallel, une soirée électro organisée par la marque de montres de luxe dans le cadre du festival. Il s'agit d'une teuf gratuite dont le lieu reste secret jusqu'au dernier moment. Mais il faut tout de même un ticket - et le précieux sésame se gagne en se rendant au stand de la marque sur les quais, ou en tentant sa chance sur Instagram.

Voilà pour le contexte. Yugnat a partagé ce 16 juillet une série de mèmes en lien avec cette soirée et il a commencé par le Starter Pack: «Parisien going to la soirée Audemars Piguet Parallel.» En gros, il a mis en évidence les accessoires et les signes distinctifs de ce qu'il faut pour imiter le Romand un peu bourgeois et pourtant un peu fauché.

Image: instagram yugnat999

Et selon Yugnat, pour se fondre dans la masse, il faut plusieurs éléments: d'abord, des lunettes de soleil techno des années 1990 (parce que c'est une soirée techno avec des DJ), un pantalon noir à pinces et de gros mocassins (parce que Prada a décidé que c'était à la mode, mais Cos fait les mêmes pour moins cher), un appareil jetable Kodak (parce que c'est redevenu cool de développer des photos ratées), un tote bag de l'Ecal (parce que la majorité de la population à ce type de soirée est étudiante en art) et évidemment, une Audemars Piguet au poignet (mais un modèle vintage qui appartenait au grand-père parce que, sinon, vous n'avez pas les moyens... rappelez-vous, vous êtes étudiant en art.) Il doit aussi boire du Maté suisse et fumer des Vogue.

Le cliché installé, la sentence est tombée: Yugnat a fait des erreurs! D'abord, concernant le drapeau suisse qu'il a choisi de détourer. Un internaute fait remarquer qu'il devrait être carré et non rectangulaire, «un crime», peut-on lire. Un autre le corrige sur le choix de la boisson: «c'est pas le bon maté» sans pour autant préciser pour lequel il aurait dû opter. Un troisième relève que le type de personne qui se rend à ce genre de soirée a tendance à fumer des Iqos plutôt que des Vogue. Bref, les Suisses sont montés au créneau pour défendre leur beau pays et remettre Yugnat sur la voie de droite entre Genève et Lausanne.

Parmi les autres mèmes qu'il a publiés, citons également celui ci-dessous qui met en évidence la rivalité entre les Romands et les «frouzes».

Image: instagram yugnat999

Yugnat tape des deux côtés de la frontière. Quand il ne s'en prend pas aux Parisiens (dont il fait partie) il s'attaque aux Suisses, qu'il imagine comme des hobbits sorties exceptionnellement de leur Comté verdoyante (probablement Lutry, Chexbres ou encore Etoy).

On peut se demander pourquoi un créateur de mèmes qui traite normalement de sujets plus larges s'intéresse soudainement à un festival en Suisse. Il se trouve que la publication est une collaboration commerciale avec le Montreux Jazz et Audemars Piguet. Une pub, quoi. Il l'a écrit en légende de son post. Une façon originale et décomplexée de faire parler d'un événement. C'est pas tous les jours qu'on associe la marque Audemars Piguet au mot «Frouze».

Le Montreux Jazz 2024, en images: 1 / 14 Le Montreux Jazz 2024, en images: Le chanteur américain Alice Cooper se produit lors de la 58e édition du Montreux Jazz Festival, à Montreux, en Suisse, le 8 juillet 2024. source: sda / valentin flauraud